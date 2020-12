Kommentar: Jene stärken, die sonst verzweifeln

Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir das Gefühl haben, dass wir uns Sorgen machen müssen? Insofern erschrecken mich die Umfragewerte zur aktuellen Stimmungslage nicht. Im Grunde ließe sich eine viel deprimierendere Einschätzung der Lage erwarten. Tatsächlich liegen ja für uns mindestens noch drei Monate vor uns, ehe nur mit der Überwindung der Wintergefahren in Viruszeiten zu rechnen ist.

Ministerpräsident Bodo Ramelow hat jüngst darauf hingewiesen, dass nicht etwa zum 10. Januar mit der Rückkehr zum Minimal-Lockdown zu rechnen sei. Sein Zeithorizont spannt sich bis in den März. Ich schaue lieber gleich Richtung Ostern, das 2021 Anfang April gefeiert wird. Womöglich dann zum zweiten Mal in kleiner Runde; jedenfalls mit Abstand, Hygienemaßnahmen, Alltagsmasken und all den Ahas, die uns bis dahin weiter begleiten werden.

Es gibt gute Gründe, mutig durch diese Zeit zu gehen. Ich meine nicht den Übermut derjenigen, die mit der Situation dermaßen überfordert sind, dass sie leugnen, was ist. Manche würden zumindest gerne erreichen, dass weniger Gefahr herrscht für Leib und Leben. Und damit mehr Individual-Freiheit.

Mutig sein heißt jetzt: Jene stärken, die sonst verzweifeln. Neue Wege der Zuwendung gehen. Die Weihnachtstage waren ja gar nicht einsam. Denn physisches Alleinsein ist keineswegs gleichzusetzen damit, dass jemand mutterseelenallein sei. Jeder Brief mit handgeschriebenen guten Wünschen zum Fest und zum Jahreswechsel ist ein Beleg dafür, dass wir nicht allein auf uns gestellt sind.

Und dann gibt es ja noch die vielfältigen digitalen Möglichkeiten, die längst vom Kindergartenkind bis zur Hundertjährigen genutzt werden können, prinzipiell jedenfalls.

Meine Sorge dreht sich daher um die Frage, wie wir in den kommenden Monaten in unserer Gesellschaft so gut miteinander über die Runden kommen, dass die Verzweiflung nicht weiter um sich greift.