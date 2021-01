Landesvize der Freien Wähler tritt zurück

Die Freien Wähler in Thüringen kommen nach Reichsbürger-Vorwürfen nicht zur Ruhe. Der stellvertretende Landesvorsitzende und Kreischef in Saalfeld-Rudolstadt, Roland Beyer, ist am Mittwoch von beiden Ämtern zurückgetreten. Der 61-Jährige begründete das mit einer neuen beruflichen Perspektive in der Schweiz.

Beyer: "Ich habe mit Reichsbürgern nichts zu tun"

Vor Weihnachten hatte Beyer den Vorwurf zurückgewiesen, Reichsbürger zu sein, eine Gruppierung, die die Existenz der Bundesrepublik leugnet und sich auf die Fortexistenz des Deutschen Reichs beruft. "Ich habe mit Reichsbürgern nichts zu tun", betonte Beyer jetzt erneut. Wegen eines offenbar gefälschten Dokuments über ihn habe er Kontakt zum Verfassungsschutz aufgenommen.

Der Landesverband wird amtierend von Norbert Hein geführt. Der Geraer hatte das Amt erst vor wenigen Wochen übernommen, nachdem der Vorsitzende Mario Merten, der mögliche Reichsbürger-Verstrickungen aufklären wollte, im Streit mit seinen Vorstandskollegen zurückgetreten war.

Anonymes Schreiben in der Landesgeschäftsstelle eingegangen

Hein hatte damals erklärt: "Es spricht nichts dafür, dass Roland Beyer Reichsbürger ist." Er sei davon überzeugt, dass der Vorstand nach seinen Möglichkeiten erforscht habe, was an solchen Vorwürfen dran sei. Mittlerweile ist ein anonymes Schreiben zu der Causa in der Landesgeschäftsstelle eingegangen. Hein sagte daraufhin am Donnerstag: "Ich würde sicherlich den Satz, es gibt keine belastbaren Anhaltspunkte nicht wiederholen. Aber ich würde auch nicht sagen: Wir wissen, er war dabei."

Landesvize Ines Senf sagte zu Beyers Rücktritt: "Es ist gut, dass er von sich aus diesen Schritt gegangen ist." Es gebe aber weiter keine Belege. "Das Ganze hat doch ein Geschmäckle. Der verbliebene Vorstand sollte zurücktreten", meinte indes Ex-Chef Merten. Landesvize Senf konterte: "Der soll mal schön den Ball flach halten. Ich finde das unaufrichtig."