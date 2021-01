Legenden im Landtag: Wie und warum die Thüringer Landtagswahl um Monate verschoben wurde

Fünf lange Stunden hatten sie zusammengesessen und über Verfassungsartikel, Verfahren und Vorhaben geredet - und natürlich über diese verdammte Pandemie. Nun, es ist kurz nach 19 Uhr am Donnerstagabend, stehen die Vertreter der einzigen Minderheitskoalition Deutschlands maskiert und im Sicherheitsabstand vor den Kameras im Landtag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sie versuchen zu erläutern, warum die Neuwahl nicht am 25. April stattfinden kann, sondern erst zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September. Der Grund sei Corona. "Für uns alle ist dies der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem wir sagen können, wir haben einen gewissen Grad an Impfung erreicht", sagt etwa Susanne Henning-Wellsow, Landes- und Fraktionschefin der Linken.

Termine für Juni und Juli wurden über Stunden diskutiert

Dies entspricht, um es dezent zu formulieren, nicht gänzlich den Tatsachen. Die Linke wollte sehr wohl einen früheren Termin, genauso wie die SPD, deren Fraktionschef Matthias Hey das sogar offen sagt. Der 6. Juni und der 18. Juli wurden über Stunden diskutiert, wogegen sich aber eine schwarz-grüne Interessengemeinschaft bildete.

Die Erklärung ist nicht schwer. Die Linke fürchtet, dass der Bodo- Ramelow-Effekt, der sie in Thüringen über die 30 Prozent hob, im Getöse einer Bundestagswahl geringer wirkt. Grüne und CDU hingegen, die im Bundesumfragen deutlich besser dastehen als im Land, hoffen darauf, dass die nationale Wahl sie auch bei der Abstimmung über den Landtag nach oben zieht, wenngleich bis zum Herbst noch viel passieren kann. Ein wichtiger Faktor für die Union wird der neue Bundesvorsitzende sein, der an diesem Samstag gewählt wird - mit allen Folgen für die Kanzlerkandidatur.

In jedem Fall versucht die Union am Donnerstagabend, ihren Beitrag zur Legendenbildung zu leisten. Nachdem die Aufsteller mit den Logos von Linke, SPD und Grünen eilig aus dem Fernsehbild geräumt sind, tritt der CDU-Spitzenkandidat und Fraktionschef Mario Voigt vor die Kameras. Um ihn herum scharen sich - ziemlich eng übrigens - CDU-Landesparteichef Christian Hirte und drei weitere männliche Funktionsträger.

Parteipolitische Motive hätten überhaupt keine Rolle gespielt, dekretiert Voigt in staatstragender Würde durch die OP-Maske. Seine Fraktion sei mit dem 25. April in die Verhandlungen gegangen und habe sich nur "auf Wunsch" der Koalitionsparteien auf die Verschiebung eingelassen.

Dass sich Voigt so viel Mühe gibt, als besonders vertragstreu zu erscheinen, ist aus interner Perspektive nachvollziehbar. Er teilt damit seinen Parteimitgliedern mit, dass er den Stabilitätspakt, der die CDU zur Abstimmung mit der Linke-geführten Koalition verpflichtet, eigentlich nicht verlängern wollte und sich allein den widrigen Umständen beuge.

Unfreiwillige Allianz muss sich noch für ein paar Monate zusammenraufen

Auch hier sind die Tatsachen teils andere. Voigt weiß sehr genau, dass etwa ein Drittel seiner Fraktion am liebsten gar nicht neu wählen würde. Man könne auch 2024 abstimmen, wenn die reguläre Legislaturperiode abläuft, hatten ihm mehrere Abgeordnete mitgeteilt. Aber so wird es nicht kommen. Dass dieses Jahr neu gewählt wird, steht bei dem Treffen am Donnerstag nie infrage. Gleich zu Beginn des Beschlusstextes heißt es, dass sich "die Beteiligten" einig darin seien, dass die "Gründe fortbestehen", die vor knapp einem Jahr zu dem Neuwahlplan führten: "Eine dauerhafte und langfristige parlamentarische Arbeit" sei angesichts fehlender Mehrheitskoalitionen unmöglich. Kurzfristig aber muss sich die unfreiwillige Allianz noch für ein paar Monate zusammenraufen. Nachdem der Haushalt für 2021 beschlossen wurde, ist der bisherige "Stabilitätsmechanismus" ausgelaufen, der regelte, dass die vier Fraktionen nicht gegeneinander abstimmen.

Um also nicht der AfD die Gelegenheit zu geben, so wie bei der Thomas-Kemmerich-Wahl die anderen Parteien vorzuführen, wird demnächst die Absprache erneuert. Die inhaltlichen Details sollen bis Ende Januar besprochen sein.

Beraten oder gar beschließen ließe sich bis zum Sommer noch so einiges, ein neuer Finanzausgleich mit den Kommunen oder die Eckpunkte des Haushaltes für 2022. Außerdem ist da noch die Verfassungsreform, die nun doch so groß ausfallen kann, wie zuerst geplant.

Vielleicht wird die Reform sogar noch größer. Der wissenschaftliche Dienst des Landtags soll im Auftrag der vier Fraktionen prüfen, ob und wie sich in der Verfassung die 70-Tage-Frist zwischen Auflösung und Neuwahl des Parlaments verlängern ließe. Sonst fielen beim jetzt geplanten Wahltermin die Listenparteitage und Aufstellungsversammlungen in die Sommerferien.

