Mann auf Supermarktparkplatz in Nordhausen zusammengeschlagen, schwer verletzt und bestohlen

Nordhausen. Bei einem brutalen Angriff hat ein 29-Jähriger in Nordhausen massive Gesichtsverletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kriminalpolizei sucht nach einem brutalen Angriff auf einen 29-Jährigen auf dem Parkplatz des Nettomarktes in der Neustadtstraße in Nordhausen nach Zeugen. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitag, , 10. September. Anwohner hatten gegen 22 Uhr beobachtet, wie der Mann zusammengeschlagen wurde und daraufhin die Polizei alarmiert.

Die Polizisten trafen vor Ort aber lediglich auf das schwer verletzte Opfer. Es sei mit massiven Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Fahndung nach dem oder den Tätern blieb jedoch erfolglos. Stattdessen trafen die Polizisten neben der Laderampe des Nettomarktes auf einen stark alkoholisierten Mann. Der 30-Jährige wollte, bisherigen Ermittlungen zufolge, wahrscheinlich dem Opfer helfen und sei ebenfalls attackiert worden.

Dem 29-jährigen Opfer wurde während des Angriffs eine schwarze Gürteltasche mit Handy und persönlichen Unterlagen gestohlen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können oder das Geschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

