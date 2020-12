Ministerpräsident Ramelow besucht Schleizer Gesundheitsamt

Im Beisein von Amtsarzt Torsten Bossert (links) und Landrat Thomas Fügmann versuchte sich Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Kontaktpersonenermittlung.

Über moralische Unterstützung von höchster Ebene durften sich die Beschäftigten des Gesundheitsamtes Saale-Orla-Kreis zum 1. Weihnachtsfeiertag freuen. Über Weihnachten seien täglich 15 von ihnen in Schleiz und Pößneck im Dienst und denjenigen, die in der Kreisstadt im Einsatz sind, stattete Ministerpräsident Bodo Ramelow einen Besuch ab, teilt das Landratsamt mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Thüringer Regierungschef nahm auch selbst am Telefon Platz und führte ein Gespräch zur Kontaktermittlung. Ein älteres Ehepaar wurde positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, worüber sie der Ministerpräsident in Kenntnis setzte. Da sie in den letzten Tagen keinerlei weitere Kontakte hatten und sich auch die Infektionsquelle nicht erklären konnten, blieb es im Wesentlichen bei der mündlich ausgesprochenen Quarantäne – eine relativ simple Aufgabe für die kurzzeitige Aushilfskraft Bodo Ramelow.

Ernster wurde es im Anschluss, als der Ministerpräsident mit Landrat Thomas Fügmann und Amtsarzt Torsten Bossert über die momentane Lage und anstehende Herausforderungen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie sprach. Eine zeitnahe Verbesserung der angespannten Situation erwartet keiner von ihnen. „Wir verwalten die Pandemie nur noch. Das eigentlich Entscheidende, die Ansteckungsquelle, können wir aufgrund der enormen Infektionslast gar nicht mehr nachvollziehen“, beklage Gesundheitsamtsleiter Torsten Bossert. Daran ändert auch die Aufstockung seines Teams von eigentlich 25 auf derzeit 70 Mitarbeiter nichts.

Den Kopf in den Sand stecken wolle gleichfalls niemand. „Lassen Sie uns die Nerven behalten“, gab der Ministerpräsident seinen Gesprächspartnern entsprechend beim Abschied mit auf den Weg. Seinen spontanen Abstecher nach Schleiz begründete er damit, dass man auch einmal den Menschen danken müsse, die für andere den Kopf hinhalten.

Dem pflichtete Landrat Thomas Fügmann bei. „Ich bin außerordentlich froh, dass wir hier eine tolle Mannschaft hat, die seit Monaten und auch an den Wochenenden eine großartige Arbeit leistet“, so der Landrat.

Wie hoch der Arbeitsaufwand auch an den Feiertagen ist, zeigt der Blick auf die Neuinfektionen. Bis zum Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertags kamen seit der letzten Meldung am Mittwoch 107 weitere Fälle hinzu. Regionale Schwerpunkte mit zweistelligen Zuwächsen sind Pößneck (19), Neustadt (14), die Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück (11) und Gefell (10). Unterstrichen wird der Ernst der Lage durch den Inzidenzwert des Saale-Orla-Kreises, der an Heiligabend mit 499,3 – deutschlandweit Platz sechs – ein Allzeithoch erreichte.