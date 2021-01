Mofafahrer auf der A 38 bei Heringen unterwegs

Montagabend entdeckte die Autobahnpolizei einen 38-Jährigen, der mit seinem Mofa auf dem Standstreifen der A 38 zwischen der Anschlussstelle Heringen und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt unterwegs war.

Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde der Fahrer an der Anschlussstelle Berga von der Autobahn gelotst und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug Kennzeichen für ein anderes Mofa angebracht waren. Der 38-Jährige habe weder einen Führerschein noch eine Prüfbescheinigung für das Mofa vorweisen können. Er gab an, dass er es zum Geburtstag geschenkt bekommen habe.

Da dies nicht glaubhaft belegt werden konnte, habe die Polizei das Mofa sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet. Eine Verwandte holte ihn dann von der Dienststelle ab, nachdem die Polizeimaßnahmen beendet waren.