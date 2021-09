Nach Familiendrama: Feuerwehr rettet Mann aus Talsperre – Polizei macht grausige Entdeckung

Plauen/Pöhl. Im Vogtlandkreis hat sich am Wochenende offenbar ein Familiendrama ereignet. Was zunächst als Rettungseinsatz begann, führte die Polizei zu einem Tatort.

Ein Familiendrama hat sich am Sonntag im sächsischen Vogtlandkreis ereignet. Ersten Informationen zufolge kamen am Nachmittag Polizei und Feuerwehr an der Talsperre Pöhl zum Einsatz. Ein 63-jähriger Mann war ins Wasser gesprungen und musste gerettet werden.

Die Hintergründe, warum der Mann in die Talsperre gesprungen war, blieben zunächst unklar. Am Abend stellte sich dann allerdings heraus, dass er offenbar zuvor seine Ehefrau in deren Haus in Plauen ermordet hatte. Am Abend waren Polizei und Kripo am Tatort. Auch der Sohn des Ehepaares sei mit vor Ort am Haus gewesen.

Frau in Werdau an Stichverletzungen gestorben - Mann nun in psychiatrischem Krankenhaus

