Ölspur in Marksuhl bringt drei Feuerwehren zum Einsatz

Durch Marksuhl und weiter gen Lindigshof glich die Straße am Neujahrstag über Stunden einem Schlachtfeld. Eine von Fahrzeugen bereits breit gefahrene kräftige Ölspur hatte den Einsatz der Feuerwehren Marksuhl, Förtha und Gerstungen herausgefordert. Insgesamt 17 Kameraden waren damit beschäftigt, die Gefahr zu beseitigen, das Öl mit Spezialmittel zu binden.

Über acht Stunden waren die Feuerwehren im Einsatz, geht aus der Feuerwehrmeldung hervor. „Wir mussten die flimmernde Ölspur in diesem Umfang binden, um Gefahr abzuwenden“, sagt Marksuhls Wehrführer Andreas Schulz. Beobachter hatten den Einsatz von so viel Bindemittel auf der Straße über eine so große Strecke und die damit verbundenen Kosten in Frage gestellt.

Das hätte eine Ölspurreinigungsmaschine mit weniger Aufwand gelöst, vermuteten Kommentatoren aus der Ferne. „Dieses Spezialfahrzeug musste erste aus Fulda angefordert werden, weil es im Wartburgkreis keine solche Technik gibt“, berichtet Wehrführer Schulz.

Die Ölbeseitigungsmaschine sei erst eingetroffen als die örtlichen Feuerwehren schon mitten im Einsatz waren. Man habe handeln müssen. Zudem reinige das Spezialfahrzeug keine innerörtlichen Abschnitte. Natürlich gleiche das Szenario unter diesen Umständen einer Sauerei, sagt Schulz. Die Feuerwehrleute hätten die Straße später aber gekehrt.

Am Abend wollte die Wehr die Straße zudem noch abspritzen, doch habe der einsetzende Frost diesen Plan durchkreuzt. „Wir hätten eine Eisbahn geschaffen“, sagt der Wehrführer. Nach dem nächsten größeren Regen sei die Sache auf der Straße vergessen.

Die Auslagen der Wehren muss der Verursacher tragen, wenn denn einer gefunden wird. Wehrführer Andreas Schulz hat eine noch unbestätigte Vermutung. Hinter vorgehaltener Hand steht ein Winterdienstfahrzeug in Verdacht. Eine Ölspur gab es gerade auch aus der Eisenacher Gothaer Straße heraus über Wutha-Farnroda bis Schönau.