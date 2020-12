Mundschutz und Handschuhe gehören in der Pandemie zur Grundausrüstung für Hebammen. Daran müssen sich auch Schwangere erst gewöhnen. (symbolfoto)

Personalsituation in Thüringer Kreißsälen ist extrem angespannt

Vier Monate vor der geplanten Landtagswahl hat der Hebammenlandesverband Thüringen einen umfangreichen Forderungskatalog an die Landespolitik aufgestellt. Hintergrund: Aus Sicht des Verbandes ist in Thüringen eine umfängliche wohnortnahe Betreuung durch Hebammen nicht mehr gewährleistet. Sowohl auf dem Land als auch in den Städten gebe es zu wenig Hebammen, die das gesamte Leistungsspektrum von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum Wochenbett anbieten.

Tiefpunkt sei die Schließung der Geburtsstation in Schleiz gewesen

Tiefpunkt im zu Ende gehenden Jahr sei die Schließung der Geburtsstation in Schleiz, mithin der einzigen im Saale-Orla-Kreis, gewesen. Schwangere müssten nun auf Kliniken in Greiz, Gera, Saalfeld, Plauen oder Hof ausweichen, zu denen die Fahrtzeiten während des Berufsverkehrs über den vorgeschriebene Notfallzeiten lägen.

Zugleich arbeiteten die Hebammen in den Kliniken unter sich immer weiter verschlechternden Bedingungen: Weil viele Stellen unbesetzt seien, müssten die Hebammen häufig drei und mehr Frauen unter der Geburt parallel betreuen. Das wiederum führe dazu, dass viele Hebammen ihre Arbeitszeit reduzieren und nur in Teilzeit beschäftigt sind. Positiv bewertet der Hebammenlandesverband, dass die drei Thüringer Geburtshäuser, die Frauen eine Wahlmöglichkeit bieten, nunmehr nach langem Ringen institutionell gefördert werden. "Davon erhoffen wir uns mehr Möglichkeiten, gemeinsam mit den Kliniken das Netz der geburtshilflichen Einrichtungen in Thüringen wieder enger zu knüpfen", sagt Verbandsvorsitzende Annika Wanierke.

Personelle Situation in den Kreißsälen muss verbessert werden

Von Land erwarte der Verband, den in der vorherigen Legislaturperiode etablierten Runden Tisch "Geburt und Familie" weiterzuführen, Förderrichtlinien für die bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Fördermitteln zu entwickeln und die finanzielle Förderung für die Plattform www.hebammensuche-thueringen.de zu verstetigen.

Um Hebammenleistungen planen und sicherstellen zu können, müssten zudem alle zwei Jahre Daten erhoben werden - und um die personelle Situation in den Kreißsälen zu verbessern und damit auch mehr Hebammen für eine Vollzeitbeschäftigung zu gewinnen, müsse der vom Bund vorgelegte Entwurf des Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetzes "dringend überarbeitet werden".

Thüringer Berufsordnung von Hebammen soll angepasst werden

Nicht zuletzt ist es dem Verband ein wichtiges Anliegen, die 22 Jahre alte und nicht mehr zeitgemäße Thüringer Berufsordnung von Hebammen anzupassen, genauso wie Hebammen, die nach altem Recht ausgebildet wurden und nicht das seit 2020 vorgeschriebene duale Studium absolvierten, die Möglichkeit einer Gleichwertigkeitsanerkennung haben sollten. Den Runden Tisch "Geburt und Familie" fordert der Verband auch deshalb nachdrücklich ein, weil sich in der Corona-Krise deutlich gezeigt habe, dass Hebammen in den Strukturen von Politik und öffentlichem Gesundheitsdienst nicht vertreten seien: Viele Regelungen für Hebammen hätten deshalb im Nachhinein umständlich erfragt und geklärt werden müssen.

