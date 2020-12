Wegen eines Falles von häuslicher Gewalt kam es in Erfurt zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Erfurt Ein Fall von häuslicher Gewalt hat in Erfurt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz.

Polizeieinsatz in Erfurt: 46-Jähriger wird handgreiflich gegenüber seiner Familie

Aufgrund eines Familienstreites kamen Montagabend in Erfurt mehrere Streifenwagen in der Vilniuser Straße zum Einsatz. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei ein betrunkener 46-Jähriger gegenüber seiner Familie ausfällig und handgreiflich geworden.

Er habe sich auch gegenüber der Polizeibeamten aggressiv verhalten, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Er leistete massiven Widerstand. Da er sich dabei leichte Verletzungen zuzog, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der 46-Jährige wurde zudem der Wohnung verwiesen und erhielt mehrere Strafanzeigen.