Rauchmelder sorgt in Heiligenstadt für Feuerwehreinsatz

Für einen Feuerwehreinsatz, der viele Passanten zum Einsatzort zog, sorgte am Dienstagvormittag ein Rauchmelder. Ein Fußgänger hörte die Signaltöne und verständigte sofort die Eichsfelder Rettungsleitstelle. Diese alarmierte um 10.09 Uhr die Heiligenstädter Feuerwehr.

Im Einsatz war der komplette Löschzug inklusive Drehleiter. Mit dieser wollten sich die Einsatzkräfte über ein angekipptes Fenster Zugang zur Wohnung verschaffen. Dies misslang aber.

„Wir sind in so einem Fall verpflichtet, nachzusehen, was los ist“, sagt Heiligenstadts Wehrführer Alexander-Raphael Beck. Mit Spezialwerkzeug wurde die Eingangstür geöffnet, um die Wohnung zu inspizieren. „Wir haben nichts festgestellt“, sagt Beck.