Ruhige Silvesternacht in Thüringen, aber schwere Verletzungen durch Böller

Die Silvesternacht ist in Thüringen laut Polizei ohne größere Vorkommnisse verlaufen. Es habe einige Einsätze für die Polizei gegeben, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Allerdings sei bis nach Mitternacht nichts Herausragendes passiert. "Es wird hier und da geböllert, es gab auch kleinere Brände", teilte die Polizei mit.

Wegen der Corona-Pandemie war das Zünden von Feuerwerk diesmal auf öffentlichen Straßen, Plätzen, Wegen und in Parks verboten. Auf privaten Flächen war das Böllern dagegen erlaubt. Die Polizei hatte verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln angekündigt. 500 Notrufe seien bei der Polizei in der Nacht eingegangen.

Thüringenweit sei nach Polizeiangaben Silvester vergleichsweise ruhig verlaufen. Nur vereinzelt stellte die Polizei kleine Personengruppen in der Öffentlichkeit fest. Hier reichte in der Regel ein Hinweis auf die geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie aus. Nur in wenigen Ausnahmefällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Mit Stand 4 Uhr registrierte die Thüringer Polizei insbesondere

acht Körperverletzungsdelikte,

zehn Sachbeschädigungen durch Pyrotechnik und

55 Verstöße gegen Infektionsschutzregeln.

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Silvesterabend in Springstille (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) durch einen zu früh explodierenden Böller schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, habe der Mann den Böller selbst gezündet. Er habe schwere Verletzungen im Gesicht erlitten. Zu befürchten sei, dass der Mann in Folge des Unfalls erblinde. Er wurde am Abend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

