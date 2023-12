Landrat Thomas Fügmann (r.) und Bürgermeister Michael Modde zur Eröffnung der Saale-Orla-Schau 2022 in Pößneck auf der Rückbank eines Boom-Trikes mit Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der RAM Regio Ausstellungs-GmbH Erfurt, am Lenker: So gut ist die Stimmung zwischen den beiden altgedienten Kommunalpolitikern zurzeit nicht.