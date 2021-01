Seit Sonntag 35 Tote mit Corona aus dem Unstrut-Hainich-Kreis gemeldet

Vier Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wurden im Laufe des Freitags als an oder mit Covid verstorben gemeldet - 35 seit Sonntag vergangener Woche. So zeigt es die am Samstagmorgen veröffentlichte Statistik der Kreisverwaltung. Seit Pandemiebeginn sind mittlerweile 90 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis an oder mit Corona gestorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

99 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis - und damit zwei mehr als am Freitagtag gemeldet - werden, Stand Samstagmorgen, mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt. Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten derzeit sieben Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen, zwei weniger als am Vortag.

Die Zahl der Covid-Infizierten wird am Samstag mit 752 angegeben, rund 50 mehr als Vortag. Am Freitag wurden 82 Infektionen festgestellt.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1357 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Die 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, ist auf 321 gestiegen.