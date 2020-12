Thüringen erhält ab 27. Dezember 19.500 Corona-Impfdosen pro Woche

Die ersten Corona-Impfungen sollen in den kommenden Tagen starten. Zuerst sollen Ältere über 80 sowie Bewohner und Personal in Pflegeheimen zum Zug kommen (Symbolfoto).

Die Impfkampagne kann beginnen: Thüringen erhält für die letzte Dezember-Woche und die ersten sieben Wochen im neuen Jahr insgesamt 156.000 Dosen mit Impfstoff gegen das Coronavirus - also 19.500 pro Woche. Das hat jetzt das Thüringer Gesundheitsministerium bekanntgegeben. Da für eine Immunisierung zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen nötig seien, müsse die Hälfte jeder Lieferung für die Zweitimpfung für den Fall zurückgehalten werden, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Corona-Impfung wird zunächst den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime angeboten

Folglich könnten jeweils 9500 Menschen in der letzten Dezember-Woche und den ersten beiden Wochen des neuen Jahres geimpft werden, von der vierten Kalenderwoche an erhielten dann jeweils knapp 10.000 Menschen die Erst- und noch einmal so viele die Zweitimpfung. Zuerst angeboten werde die Corona-Impfung den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime.

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) appelliert deshalb an diese Bewohner und ihre Angehörigen, sich zeitnah mit der Impf-Thematik auseinanderzusetzen und sich nach Möglichkeit für die Impfung zu entscheiden. Dazu werde das Ministerium den Heimen kurzfristig Informationsmaterial, ein Aufklärungsmerkblatt und Einwilligungsbögen auf seiner Internetseite zur Verfügung stellen. Wer der Impfung zustimme, müsse sein Einverständnis auf dem Einwilligungsbogen dokumentieren.

Impfstellen nehmen voraussichtlich am 13. Januar ihre Arbeit auf

Die 29 auf Thüringen verteilten Impfstellen nehmen voraussichtlich am Mittwoch, 13. Januar, ihre Arbeit auf. Bereits am 4. Januar beginnt die Terminvergabe unter www.impfen-thueringen.de und die erst dann (!) freigeschaltete Rufnummer (03643) 49 50 490. Über die bekannte Servicenummer 116 117 ist keine Anmeldung möglich.

Zu beachten ist zudem, dass sich dieses Angebot nur an die Personengruppe richtet, deren Impfung laut Impf-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums höchste Priorität hat. Das sind alle Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, Bewohner von Alten-und Seniorenheimen, Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste, Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Intensivstationen, Notaufnahmen und in der ambulanten Palliativversorgung sowie alle Ärzte und Pflegekräfte, die in Krankenhäusern Hochrisikopatienten - beispielsweise bei Krebserkrankungen oder Transplantationen - behandeln.

Erst nach deren Impfung sind schrittweise die Gruppen mit hoher oder erhöhter Priorität an der Reihe. Heike Werner bittet zudem um Verständnis dafür, sollte es beim Start der Impfstellen "etwas ruckeln". Die Vorbereitungen liefen zwar sehr gut, aber die Tücken zeigten sich eben erst bei laufendem Betrieb.