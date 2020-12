Land Thüringen rät von Weihnachtsbesuchen ab

Angesichts der scheinbar ungebremsten Ausbreitung des Coronavirus in Thüringen hat Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) an die Menschen im Land appelliert, zu Weihnachten auf Besuche zu verzichten. „Wir haben der Lockerung über die Feiertage zugestimmt, weil wir bundeseinheitlich vorgehen wollten“, sagte sie. „Aber das bedeutet nicht, dass die Regeln bis zum Letzten ausgereizt werden sollten.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Falls dennoch Verwandte besucht würden, sollten Abstandsgebot und Hygieneregeln beachtet werden, sagte die Ministerin. „Am besten ist ein Spaziergang an der frischen Luft.“ Oberstes Ziel bleibe, Kontakte zu minimieren.

Nach der gültigen Verordnung des Landes darf sich vom 24. bis zum 26. Dezember ein Haushalt mit maximal vier Personen aus anderen Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen zusätzlich.

1300 neue positive Corona-Testungen registriert

Bei den Besuchern kann es sich um Ehegatten, Lebenspartner oder Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft handeln – sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren Angehörige.

In Thüringen wurden am Dienstag 1300 neue positive Corona-Testungen registriert. Das war ein neuer Rekordwert. Die sogenannte Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – stieg erstmals über 300 und lag bei 319,5. Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus im Land starben, erhöhte sich um 29 auf 757. Mehr als 12.000 Menschen gelten in Thüringen aktuell als ansteckend.

Am Mittwochnachmittag wurden auf den Thüringer Intensivstationen 173 Patienten mit Covid-19 behandelt. Etwa die Hälfte musste künstlich beatmet werden.

Unterdessen geht die AfD-Landtagsfraktion rechtlich gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkungen, das Alkoholverbot im öffentlichen Raum und den untersagten Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester vor. Das Landesverfassungsgericht in Weimar bestätigte den Eingang eines entsprechenden Eilantrags und kündigte eine mögliche Entscheidung für die nächste Woche an.

Der „Verbotsmarathon“ sei unverhältnismäßig, sagte der AfD-Abgeordnete Stefan Möller. Die beklagten Maßnahmen besäßen „keine weitergehende erhebliche infektionsschützende Wirkung“.

Die Sozialministerin reagierte gelassen auf die Klage und verwies darauf, dass die Einschränkungen bei Alkohol und Böllern der Vereinbarung zwischen dem Bund und allen Ländern entsprächen. Auch für die nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr – die zwischen den Feiertagen ausgesetzt ist – gebe es in der akuten Pandemiesituation „gute Argumente“, sagt sie.

Verpflichtender Test für Besucher von Altenheimen sei nicht praktikabel

Werner warb für Verständnis, dass ihr Ministerium Kommunen davon abrate, von landesweiten Regeln abzuweichen. So sei zum Beispiel ein verpflichtender Test für Besucher von Altenheimen nicht praktikabel. „Der Schutz funktioniert nicht, wenn die Menschen mit einem Schnelltest zum Heim kommen und dann keine Maske tragen“, sagte sie. Effizienter sei hier die Vorgabe des Landes, allen Besuchern Schnelltests anzubieten. Darüber hinaus müssten in den Einrichtungen FFP-2-Masken getragen werden.