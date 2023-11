Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 2. bis 10. November 2023

Bei baubegleitenden Maßnahmen war am Freitagnachmittag in der Nordhäuser Rothnburgstraße eine 500 kg schwere Weltkriegsbome gefunden worden. Diese konnte um 20.33 Uhr entschärft werden.

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen 2. bis 10. November 2023.

Freitag, 10. November

22 Uhr: ThSV Eisenach kassiert vierte Niederlage in Folge

Handball-Erstligist ThSV Eisenach hat die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Gegen den Tabellennachbarn HSG Wetzlar verloren die Wartburgstädter am Freitag in der Werner-Aßmann-Halle mit 23:27 (11:10) vor 2913 Zuschauern. Es war die vierte Niederlage in Folge. (dpa)

20.45 Uhr: Fliegerbombe in Nordhausen um 20.33 Uhr entschärft

Ohne Komplikationen verlief die Entschärfung der 500 kg schweren Fliegerbombe in Nordhausen. Um 20.33 Uhr war sie entschärft, die evakuierten Menschen konnten in ihre Wohnungen zurück.

17.22 Uhr: Weltkriegsbombe in Nordhausen gefunden - Krisenstab tagt

In der Stadt Nordhausen ist eine Bombe entdeckt worden. Bei Erdarbeiten in der Rothenburgstraße sind Arbeiter auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen. Wenig später war klar: Es ist eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein 500-Meter-Sperrkreis wurde zunächst eingerichtet.

15.20 Uhr: Staatsanwaltschaft äußert sich nach Unfall bei Bad Langensalza mit sieben Toten

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen geht nach dem schweren Verkehrsunfall bei Bad Langensalza offenbar nicht von einer Höchststrafe für den mutmaßlichen Unfallverursacher aus. Ihm wird unter anderem die fahrlässige Tötung in sieben Fällen vorgeworfen. Das Strafmaß dafür beträgt bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

14.39 Uhr: Internet-Portal dokumentiert die Novemberpogrome von 1938 in Thüringen

Zum Beispiel Bleicherode. In der Pogromnacht 1938 plünderte und verwüstete der Nazi-Mob jüdische Geschäfte, gegen 2.30 Uhr ging die Synagoge in Flammen auf. Zwölf jüdische Männer wurden aus ihren Häusern gezerrt, auf Lastwagen einer ortsansässigen Speditionsfirma geladen und in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Nachzulesen ist das jetzt auf einer Internetseite, akribisch dokumentiert.

13.45 Uhr: Thüringen feiert den Martinstag mit Gottesdiensten und Laternenumzügen

Martinshörnchen, Laternen, Gottesdienste: In mehreren Orten Thüringens wird am Freitag der Martinstag gefeiert. Allein in Erfurt (16.30 Uhr) werden zum großen Martinsfest von evangelischer und katholischer Kirche Tausende Kinder erwartet, die auf dem Domplatz ihre Lampions zum Leuchten bringen. In Weimar und Eisenach sind Umzüge geplant, in Eisenach wird der Zug von einem Reiter angeführt. Eine Besonderheit in Eisenach ist der sogenannte Heischegang. Dabei ziehen als „Märzemännchen“ verkleidete Kinder von Haus zu Haus und bitten mit Reimen um Süßigkeiten.

12.52 Uhr: Thüringer Staatsballett bekommt neuen Leiter

Die langjährige Direktorin und Chefchoreografin des Thüringer Staatsballetts, Silvana Schröder, wird zum Ende der Spielzeit 23/24 das Geraer Theater verlassen. Auf sie folge Vitalij Petrov, teilte das Theater Altenburg Gera am Freitag mit. Petrov ist bereits seit 2004 Mitglied des Ensembles und seit 2018 als Trainings- und Ballettmeister an dem Fünf-Sparten-Haus tätig. Unter seiner Leitung soll sich das Thüringer Staatsballett vermehrt dem klassischen Repertoire widmen - ergänzt durch hochkarätige Gastchoreografien. (dpa)

12.26 Uhr: Tiefensee: Strompreissenkung auf mehr Bereiche ausweiten

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sieht in der geplanten Strompreissenkung für Industrie und Bauwirtschaft nur einen ersten Schritt. „Die Absenkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe auf das europäische Mindestmaß ist notwendig“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Erfurt.

11.47 Uhr: Jeder sechste Krankenhauspatient in Thüringen kommt mit dieser Diagnose

In Thüringer Krankenhäusern sind im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Menschen vollstationär behandelt worden – die meisten wegen Herz-Kreislauf-Problemen. Im Jahr 2022 wurden 13.268 Patientinnen und Patienten mehr als im Vorjahr vollstationär behandelt, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte.

11.05 Uhr: Schwerer Unfall auf A4 bei Schmölln: Autofahrer wird lebensbedrohlich verletzt

Ein Mann ist Freitagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 Höhe der Anschlussstelle Schmölln in Fahrtrichtung Frankfurt am Main lebensbedrohlich verletzt worden. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

10.50 Uhr: Von „Nur noch 60 Sekunden“ und „The Fast and the Furious“ nach Jena: Traumautos in der Sparkassen-Arena

Der Film ist legendär. Der Schauspieler ist legendär. Das Auto ist legendär. In „Nur noch 60 Sekunden“ aus dem Jahr 2000 muss Autodieb Randall „Memphis“ Raines (Nicolas Cage) das Leben seines kleinen Bruders retten – durch einen Auftragsdiebstahl von 50 teuren Sportwagen. Das letzte Auto auf der Diebesliste ist ein zum Ford Mustang Fastback umgebauter Shelby Mustang GT 500 aus dem Jahr 1967: „Eleanor“. „Elf Mustangs wurden für den Film in Los Angeles umgebaut. Acht davon waren Stuntfahrzeuge, die im Film geschrottet wurden. Von den drei verbliebenen originalen Eleanor sind zwei in Privatbesitz und werden nie gezeigt. Und der letzte, den haben wir kaufen können“, erzählt der Geschäftsführer von „ChromeCars“, Kai Nieklauson. „Eleanor“ war das erste Fahrzeug in seiner „MovieCar-Collection“ und zählt zweifelsohne zu den wertvollsten Filmautos weltweit. Bald werden „Eleanor“ und andere spektakuläre Autos in Jena gezeigt.

10.08 Uhr: Paritätischer kritisiert Teilhabepaket: Geld kommt bei Bedürftigen nicht an

Das Bildungs- und Teilhabepaket soll Kindern aus armen Familien helfen. Eine aktuelle Studie kommt zu ernüchternden Ergebnissen.

7.48 Uhr: Missbrauchs-Vorwürfe am Theater Erfurt: Zügige Aufklärung gefordert

Die Stadt will Missbrauchsvorwürfen am Theater Erfurt nachgehen. Auch die Entlassung der Gleichstellungsbeauftragten beschäftigt dabei. Nun meldet sich die stellvertretende Landesbeauftragte zu Wort.

6.40 Uhr: Windig-unbeständiges Wetter in Thüringen

Auf windiges und unbeständiges Wetter müssen sich die Menschen in Thüringen heute einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind milde Temperaturen von bis zu zwölf Grad und im Bergland acht Grad zu erwarten. Bei vereinzeltem Regen weht ein schwacher bis mäßiger, in Kammlagen böiger Wind. (dpa)

6.35 Uhr: Drei gegen Ramelow: Höcke legt bei Direktwahl-Frage zu

Eine klare relative Mehrheit der Thüringer kann mit AfD-Mehrheiten im Landtag leben. Die Zahlen der neuesten Umfrage zeigen auch, wen sie zum Ministerpräsidenten wählen würden.

Donnerstag, 9. November

21.05 Uhr: Neue Wege in den Lehrerberuf in Thüringen – das ist geplant

An der Universität Erfurt soll künftig ein duales Studium mehr junge Menschen für eine Lehramtsausbildung überzeugen. Der neue Studiengang wird nach Auskunft des Direktors des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Universität (Erfurt School of Education) Gerd Mannhaupt, acht Bachelor- und zwei Mastersemester umfassen und gleichzeitig die angehenden Regelschullehrer von Beginn an in die schulische Praxis bringen.

20.16 Uhr: BKA-Bilanz: Deutlicher Anstieg bei Gewalttaten gegen Polizisten

In Thüringen sind im vergangenen Jahr 1353 Gewalttaten gegen Polizeibeamte registriert worden. Das war ein Anstieg um 15,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021, wie aus dem am Donnerstag vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten Bundeslagebild zur "Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 2022" hervorgeht. Der prozentuale Anstieg fiel damit höher aus als im Bundesdurchschnitt mit 7,9 Prozent.

19 Uhr: Umstrittene Figuren „Wächter der Zeit“ in Weimar aufgetaucht

Vor dem Schießhaus fuhr am Morgen des 9. November die Polizei vor. Ein Hinweisgeber hatte sich gemeldet: Der offenbar aus dem antisemitischen Dunstkreis stammende Künstler Rolf „Ketan“ Tepel plane anlässlich des Gedenktages eine Wanderkundgebung, die am Schießhaus starten und über den Theater- und Bahnhofsvorplatz bis in die Gedenkstätte Buchenwald führen solle, wo um 13.30 Uhr die Gedenkfeier zum 9. November unter Polizeipräsenz stattfindet.

18.08 Uhr: Thüringer Wirtschaft begrüßt Pläne der Ampelkoalition zur Steuersenkung auf Strom

Die Wirtschaft in Thüringen reagiert erleichtert auf die jetzt bekannte gewordenen Pläne der Bundesregierung zur Entlastung des produzierenden Gewerbes in Deutschland beim Strompreis. „Die Senkung der Stromsteuer ist nicht nur eine Erleichterung für energieintensive Unternehmen sondern auch für den Mittelstand, die zeitnah greifen wird“, erklärte etwa der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Wirtschaft Thüringen, Stephan Fauth. Er bewertet das Paket, mit dem die Bundesregierung die Industrie und insbesondere energieintensive Branchen entlasten und im internationalen Wettbewerb stärken will, als positives Signal.

17.33 Uhr: Großkontrolle am Hermsdorfer Kreuz: Lkw-Fahrer mit Drogen am Steuer erwischt

Wenn ein erfahrener Beamter wie Polizeihauptkommissar Torsten Schenk sagt „Es war ein wilder Tag“, dann besteht kein Anlass, daran zu zweifeln: Bei einer fünfstündigen Großkontrolle der Thüringer Autobahnpolizei am Hermsdorfer Kreuz stellten die 17 Beamten unter Schenks Leitung am Donnerstag viele Verstöße fest. Der gravierendste: Ein Fahrer lenkte seinen Lkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Um ein Haar hätte er nach einem Überholvorgang durch zu frühes Einscheren einen anderen Lkw von der Fahrbahn abgedrängt.

16.55 Uhr: Wenn Knochen auf Knochen reibt: Jeder zehnte Thüringer leidet an Arthrose

Die Schmerzen kommen schleichend. Jeder zehnte Thüringer leidet an Arthrose, bei den über 65-Jährigen sind sogar zwei Drittel betroffen. Arthrose in den Fingern erschwert das Greifen, in Knie und Hüfte setzt sie der Beweglichkeit schmerzhafte Grenzen. Je eher die Krankheit erkannt und behandelt wird, desto größer die Hoffnung auf Linderung. Erst wenn alle konventionellen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bleiben Operation und Gelenkersatz als letzter Ausweg.

15.22 Uhr: Burg Posterstein - Offizieller Start für Wiederaufbau von Nordflügel

Es ist laut Amt das größte Bauvorhaben an der Burg seit 300 Jahren: Der vor rund 70 Jahren abgerissene Nordflügel von Burg Posterstein im Altenburger Land soll wieder errichtet werden. Dafür wurde am Donnerstag der Grundstein gelegt, wie das Landratsamt mitteilte. Etwa vier Millionen Euro sind für das Vorhaben eingeplant. Den Rohbau fördert das Land mit rund 1,5 Millionen Euro. Baustart war bereits im Juli dieses Jahres.

13.18 Uhr: Staatsschutz ermittelt wegen gelben Sterns auf Straße in Sondershausen

Nach der Entdeckung eines an einen Davidstern erinnernden Symbols auf einer Straße in Sondershausen ermittelt der Staatsschutz. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit dem Namen Anne Frank eines in der Nähe gelegenen Kindergartens gebe, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Unbekannte hatten den Stern in gelber Farbe zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag auf die Fahrbahn gesprüht, Polizeibeamte entdeckten ihn während einer Streife.

12.37 Uhr: Thüringer Verlage kämpfen mit gestiegenen Kosten

Am Freitag beginnen die Thüringer Buchtage in Erfurt. Die Messe ist eine wichtige Veranstaltung für die hiesigen Verlage, die vor großen Problemen stehen.

10 Uhr: Erfurter Linke kritisieren Polizeieinsatz

Weil die Polizei einen Stadtrundgang stoppte, Teilnehmer festsetzte und Personalien notierte, üben linke Erfurter Organisationen Kritik an der Polizei.

9.56 Uhr: Thüringer setzen verstärkt auf Solaranlagen

Der Ausbau von Solaranlagen hat in diesem Jahr noch einmal stärker angezogen als in den Vorjahren. Wie aus Daten des Vergleichsportals für Solaranlagen „Selfmade Energy“ hervorgeht, betrug die Zuwachsrate bereits in den ersten neun Monaten des Jahres in Thüringen 31,4 Prozent im Vergleich zum gesamten Vorjahr.

9.20 Uhr: Das ist Erfurts Weihnachtsbaum für den Domplatz

Ein neuer Rupfi? Eine rund 23 Meter hohe Rotfichte wird in diesem Jahr den Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz schmücken. Wo der Baum herkommt und wann er am Kran hängen soll.

9.05 Uhr: Erfurter linke Gruppen kritisieren Polizeieinsatz als „unverhältnismäßig“

Weil die Polizei einen Stadtrundgang stoppte, Teilnehmer festsetzte und Personalien notierte, üben linke Erfurter Organisationen Kritik an der Polizei.

7.32 Uhr: Windig-böiges Herbstwetter in Thüringen

Auf windig bis böiges Herbstwetter müssen sich die Menschen in Thüringen am Donnerstag einstellen. Bei überwiegend bedecktem Himmel und gebietsweise leichtem Regen klettern die Temperaturen höchstens auf 13 Grad und im Bergland auf 9 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Abend breitet sich der Regen aus. Es weht ein frischer bis starker Wind, in Kammlagen gibt es Sturmböen. (dpa)

7.03 Uhr: Neue Umfrage: Rot-rot-grüne Minderheit schrumpft in Thüringen weiter - AfD und CDU legen zu

Laut einer neuen Insa-Erhebung hat die rot-rot-grüne Minderheitskoalition weniger Stimmen als die AfD. Weiterhin sind keine realistischen Mehrheiten im Landtag erkennbar. Die Zahlen im Überblick.

6.49 Uhr: Auto erfasst Fußgängerin in Schmölln - 84-Jährige stirbt

Eine 84 Jahre alte Frau ist in Schmölln von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer des Autos alarmierte im Anschluss die Rettungskräfte. Die Altenburger Polizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Mittwoch, 8. November

21.38 Uhr: Lott trifft, Eckerle hält: Thüringer HC gewinnt souverän in Dortmund

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den vierten Auswärtssieg nacheinander gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Mittwochabend im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund überraschend deutlich mit 33:26 (17:12) durch.

20.50 Uhr: Frisurentrends und Krisengespräch auf der Messe Erfurt

„Friseur/Friseurin gesucht“ – Schilder mit dieser Aufschrift kann man derzeit an nahezu jedem Salon in Thüringen finden. Der offenkundige Mangel an Fachkräften macht sich auch in diesem Handwerk mehr als nur bemerkbar. Die Nachwuchssorgen in der Branche sind daher auch ein Thema beim offenen Polit-Talk anlässlich der Festivalmesse „Stylecom“ am Samstag in Erfurt.

19.30 Uhr: 500-jähriges Haus aus Sondershausen und besondere Objekte aus Thüringen bei Auktion unter dem Hammer

Es dürfte eines der ältesten Gebäude Thüringens sein, die jemals bei einer Versteigerung der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) unter den Hammer kamen: Ende November wird ein neuer Eigentümer für das sogenannte „Bloedausche Haus“ in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) gesucht, dessen Bauzeit auf 1520 datiert wird. Insgesamt 14 Thüringer Immobilien kommen am 24. November in Leipzig zum Aufruf – ausschließlich freiwillig eingelieferte Gebäude und Grundstücke, wie die SGA betont.

18.55 Uhr: Neustart für 24-Stunden-Laden in Ettersburg mit erfahrenem Direktvermarkter

Der seit fast einem Jahr geschlossene 24-Stunden-Markt in Ettersburg (Weimarer Land), der als erster von der Insolvenz des Thüringer Betreibers Emmas Tag und Nacht Markt GmbH (ETNM) betroffen war, soll künftig nur noch für gute Nachrichten sorgen: Voller Zuversicht unterzeichneten am Mittwoch Bürgermeister Jens Enderlein und Beigeordneter Bernd Kaufholz einen Vertrag mit einem neuen Betreiber – dem Unternehmen FarmVend mit Sitz in Großobringen, einem Nachbarort von Ettersburg.

17.45 Uhr: Staatskanzleichef Hoff rüffelt Kommunen: Zu wenig Anstrengung bei der Unterbringung von Geflüchteten

Der Zoff zwischen Land und Kommunen wegen der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen hört nicht auf. Nun hat der Staatskanzleichef neues Öl ins Feuer gegossen.

16.48 Uhr: Untreue-Vorwürfe: Rechtsanwalt steht erneut vor Gericht

Ein Rechtsanwalt muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Meiningen verantworten. Dem Juristen aus dem Wartburgkreis wird Untreue vorgeworfen. Er soll laut Anklage in den Jahren 2020 und 2021 Fremdgelder von Mandanten nicht oder nicht rechtzeitig an diese weitergeleitet haben. Dabei handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Betrag von rund 375 000 Euro. Der Prozess konnte erst um Stunden verspätet begonnen werden, da sowohl der Angeklagte als auch sein Verteidiger am Mittwochmorgen nicht erschienen waren.

16.30 Uhr: Jährlich fallen Hunderte Tonnen Müll an Landesstraßen an

In Thüringen fallen entlang der Landesstraßen Jahr für Jahr Hunderte Tonnen Müll an. Das geht aus der Antwort des Infrastrukturministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann hervor. Demnach wurden seit dem Jahr 2020 im Freistaat zwischen 233 und 306 Tonnen Müll an den Landesstraßen entsorgt. Im laufenden Jahr sind es bislang rund 182 Tonnen Abfälle.

Die Beräumung und Entsorgung des illegalen Mülls kostet viel Geld - im Jahr 2020 rund eine halbe Million Euro, 2021 rund 602.000 Euro und im vergangenen Jahr rund 609.000 Euro. Für das laufende Jahr zwischen Januar bis September bezifferte das Ministerium die Kosten für die Beräumung und Entsorgung auf rund 464.000 Euro.

Laut Ministerium handelt es sich meist um Reiseabfälle von Verkehrsteilnehmern, "die in der Regel unbekannt sind". Die Straßenbauverwaltung habe dabei die Erfahrung gemacht, dass bei Strafanträgen gegen Unbekannt in fast allen Fällen die Verfahren eingestellt wurden, da die Täter nicht zu ermitteln waren. "Aufgrund dessen erfolgt aktuell grundsätzlich keine Verfolgung möglicher Täter durch die Straßenbauverwaltung", heißt es in der Antwort. (dpa)

16.11 Uhr: Verfahren gegen mehr als 20 Beschuldigte nach 1. Mai-Demo in Gera

Am Mittwoch erfolgten bundesweit Razzien zur Beweissicherung in der linken Szene – auch in mehreren Thüringer Städten. Warum gegen die Verdächtigen ermittelt wird.

16 Uhr: Erfurter Weihnachtsmarkt: Dieses Jahr ohne „Last Christmas“?

Ein Weihnachtsmarkt ohne Musik und Lieder wie „In der Weihnachtsbäckerei“, „Jingle Bells“ oder „Last Christmas“ in den Ohren? Unvorstellbar. Und doch überlegt sich Sven Kaestner als Chef des Erfurter Weihnachtsmarktes, ob in diesem Jahr tatsächlich an jedem Tag zwischen dem 28. November und 22. Dezember Weihnachtsmusik über die zentrale Lautsprecheranlage abgespielt werden kann. Der Grund ist finanzieller Natur: Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. kurz Gema, fordert pro Tag eine deutlich höhere Summe, als das noch im Vorjahr der Fall war. Noch ist aber nichts entschieden.

15.15 Uhr: Carl Zeiss Jena hat neuen Sportdirektor

Der FC Carl Zeiss Jena hat Stefan Böger als neuen Sportdirektor präsentiert. Der 57-Jährige unterschrieb einen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Jena, wo sich für mich auch ein Kreis schließt“, sagte Böger am Dienstag.

13.25 Uhr: Ramelow hat kein Verständnis für Hamas-Sympathie-Bekundungen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel Ausschreitungen bei propalästinensischen Demonstrationen verurteilt. „Ich habe keinerlei Verständnis für Sympathie-Bekundungen in Deutschland für Hamas, Hisbollah, Taliban oder andere Formen von Islamismus beziehungsweise Dschihadismus“, erklärte Ramelow.

13.12 Uhr: Bundeswehr-Übung: Soldaten sind auch in Thüringen unterwegs

Rund 1200 Militärfahrzeuge setzen sich am Montag in mehreren Bundesländern zu einer Übung in Bewegung. Dieser Ort in Thüringen ist besonders betroffen.

10.22 Uhr: Nur wenige Fälle von Zeugenschutz in Thüringen

In Thüringen gibt es aktuell nur wenige Zeugenschutzfälle. In den Jahren 2018 bis 2022 betreute das Landeskriminalamt (LKA) jeweils nur im einstelligen Bereich Betroffene, die besonders geschützt werden müssen. Weitere Details nennt das Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage von Sascha Bilay (Linke) nicht.

10 Uhr: Durchsuchungen gegen linke Szene in mehreren Thüringer Städten

Die Polizei ist in mehreren Bundesländern bei Durchsuchungen in der linken Szene im Einsatz. Eine Sprecherin der Polizei Gera bestätigte die Durchsuchungen in mehreren Thüringer Städten und in anderen Bundesländern. Worum es bei dem Einsatz geht, wollte sie zunächst nicht sagen.

7.41 Uhr: Keine Hinweise auf Fremdverschulden nach tödlichem Tauchunfall

Ein Tauchgang bei Nordhausen endete im September für zwei Menschen tödlich. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Auskunft über die Ermittlungsergebnisse gegeben.

7.32 Uhr: Windiges Herbstwetter am Mittwoch in Thüringen

Auf herbstlich windiges Wetter mit reichlich Wolken müssen sich die Menschen in Thüringen am Mittwoch einstellen. Nach etwas Regen bleibt es am Nachmittag und Abend trocken mit größeren Lücken in der Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Ein mäßiger bis teils starker Wind weht. Bis zum Abend sind im Freistaat oberhalb von 800 Metern starke Böen mit Geschwindigkeiten um 55 Stundenkilometern möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 12, im Bergland bei 4 bis 9 Grad. (dpa)

7.12 Uhr: Vier Menschen werden bei Unfall auf B176 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 176 im Kreis Sömmerda sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, geriet ein 84-jähriger Fahrer am Dienstagnachmittag mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache beim Andislebener Kreuz auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen.

6.54 Uhr: Hoher Krankenstand bei der Thüringer Polizei

Auf dem Papier ist die personelle Besetzung vieler Polizeidienststellen in Thüringen gut - wenn der hohe Krankenstand nicht wäre. Mehr als jeder zehnte Polizist war im vergangenen Jahr krank.

Dienstag, 7. November

21.50 Uhr: Fast die Hälfte der Landesstraßen in schlechtem Zustand

Schlaglöcher oder bröckelnder Fahrbahnbelag - fast die Hälfte der Landesstraßen in Thüringen ist in einem schlechten Zustand. Das geht aus einem Bericht des Infrastruktu ministeriums hervor, mit dem sich am Dienstag die Landesregierung befasste. Etwa 1850 Kilometer des rund 4000 Kilometer umfassenden Landestraßennetzes habe danach einen schlechten beziehungsweise sehr schlechten Zustand. (dpa)

21.05 Uhr: Tourismuspreis 2023 geht nach Süd- und Ostthüringen

Der Thüringer Tourismuspreis geht in diesem Jahr nach Oberhof, Meuselbach-Schwarzmühle, Zeulenroda-Triebes und Meiningen. Die insgesamt mit 26.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Dienstag vergeben. Es habe in diesem Jahr 50 Vorschläge gegeben, unter denen ausgewählt wurde, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit.

19.50 Uhr: Erfurter Gesundheitsamt äußert sich zur möglichen Cannabis-Entkriminalisierung

Den Plänen der Bundesregierung, den Konsum von Cannabis zu legalisieren, steht die Leiterin des Erfurter Gesundheitsamtes, Winnie Melzer, aufgeschlossen gegenüber. „Die Stigmatisierung von Konsumenten führt zu keiner Verbesserung der Situation. Im Gegenteil: Der Schwarzmarkt floriert, die Drogen werden mit anderen Zusätzen gestreckt oder verunreinigt, die Zahl der Konsumenten sinkt nicht“, sagte sie bei der Vorstellung der Erfurter Suchtstatistik 2022.

17.34 Uhr: Migrationsbeschluss der Ministerpräsidenten: Ramelow will über Finanzierung der Kommunen nachverhandeln

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schaut zufrieden auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. So bewertet er den Migrationsbeschluss.

17 Uhr: Uni Jena erforscht griechische Dialekte

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena widmet sich eine neu gegründete „Forschungsstelle Bessarion“ der wissenschaftlichen Untersuchung der neugriechischen Dialekte. Geplant sei unter anderem der Aufbau eines akustischen Archivs mit Hörproben der Vielfalt der Mundarten, teilte die Hochschule mit. Das Griechische kenne etwa zehn zum Teil so unterschiedliche Dialekte, dass sie beinahe als eigenständige Sprachen gelten könnten. (dpa)

16.29 Uhr: Wirtschaftsminister schlägt Alarm: EU-Mittel in Millionenhöhe drohen zu verfallen

Obwohl Thüringen beim wichtigen EU-Strukturfonds Efre zuletzt ordentlich Tempo gemacht hat, besteht weiter die Gefahr, dass Gelder für Forschungs- und Unternehmensförderung in Millionenhöhe dem Land verloren gehen. Das steckt dahinter.

16 Uhr: Thüringen hat fast 90 offene Sitze für Hausärzte – Problem auch für Pflegeheime

In Thüringen sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung derzeit fast 90 Hausarztsitze unbesetzt. Außerdem gebe es unter anderem zehn offene Sitze für Nervenärzte und neun für Augenärzte, teilte die KV am Dienstag in Bad Blankenburg auf einer Jahrestagung des Landesseniorenrats mit.

15.04 Uhr: Wegen Falschaussagen zu Flüchtlingen: Landratsamt Nordhausen stellt Strafanzeige wegen Volksverhetzung

Falschaussagen in einem Nordhäuser Onlineportal zu Flüchtlingen zwingen das Landratsamt Nordhausen zum Handeln. Es hat jetzt Strafanzeige wegen Volksverhetzung bei der Polizei gestellt. Das sind die Hintergründe.

14.09 Uhr: Männer tanken in Gebesee ohne zu bezahlen und bauen dann Unfall

Mit Hubschrauber, Fährtenhund und auch zu Fuß haben Polizisten am Abend nach zwei Tankbetrügern im Landkreis Sömmerda gesucht. Die beiden Männer waren vorher von einer Tankstelle geflohen. Sie hatten ihr Auto vollgetankt, aber nicht bezahlt und rasten davon.

13.28 Uhr: Der Runde muss ins Eckige: Schwibbogen für Gera und Langenberger Fußballer

Der Runde muss ins Eckige – Diese etwas abgewandelte Fußballfloskel gilt seit wenigen Tagen auf besondere Weise für den Sportverein (SV) Langenberg. Der Fußballverein im Geraer Norden dürfte wohl zu den wenigen Kreisliga-Teams im Lande gehören, die sich in der kommenden Weihnachtssaison einen eigenen Schwibbogen mit Vereinsmotiven ins Fenster stellen dürfen. Möglich macht das eine Aktion des ortsansässigen Handelshauses „Käpt’n Billig“, das seit Monatsbeginn wieder mit der großen „Weihnachtsscheune“ auf 500 Quadratmetern Kundschaft aus nah und fern in den Geraer Ortsteil lockt.

12.34 Uhr: Land füllt Fördertopf für Reparatur von Elektrogeräten auf

Es gibt Tausende Anträge auf staatliche Zuschüsse für die Reparatur von Elektrogeräten in Thüringen. Verbraucher haben jetzt eine zweite Chance, Geld zu beantragen.

12.31 Uhr: In diesem Jahr bislang Anstieg bei Pkw-Neuzulassungen in Thüringen

In Thüringen sind in diesem Jahr bislang mehr Personenkraftwagen neu zugelassen worden als 2022. In den ersten drei Quartalen waren es 35.750 Autos, wie eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes am Dienstag sagte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das ein Anstieg um 3,6 Prozent. Überdurchschnittlich fiel der Anstieg mit 21,5 Prozent bei Pkw mit Elektroantrieb aus, auch bei Benzinern lag er mit 4,9 Prozent etwas über dem Durchschnittswert. Deutlich weniger gefragt waren hingegen Dieselautos, bei deren Zulassungszahl seit Jahresbeginn ein Rückgang um 5 Prozent verzeichnet wurde. (dpa)

12.19 Uhr: Thüringen hat vergleichsweise viele junge Ärzte

Unter den niedergelassenen Ärzten in Thüringen finden sich nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Freistaat vergleichsweise viele junge Mediziner. Etwa elf Prozent von ihnen seien jünger als 45 Jahre, sagte ein Sprecher der Vereinigung am Dienstag in Bad Blankenburg auf einer Jahrestagung des Landesseniorenrats. "Das ist ein Hoffnungsschimmer." Im Bundesschnitt liege der Vergleichswert bei etwa neun Prozent. (dpa)

9.57 Uhr: Grüner Wasserstoff für emissionsarme Papierherstellung in Rudolstadt

Das Heizkraftwerk der Thüringer Wärme Service GmbH (TWS) in Rudolstadt-Schwarza soll in naher Zukunft komplett mit Grünem Wasserstoff betrieben werden und damit auch eine emissionsärmere Produktion in der Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH (Jass) ermöglichen. Mit dem gemeinsamen Ziel zur Umsetzung der Energiewende und der Reduzierung von CO2-Emissionen haben sich Jass, die TWS und die Ferngas Netzgesellschaft mbH (Ferngas) zu einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen.

9.34 Uhr: Anklage nach tödlichem Bobunfall von Oberhof

Achteinhalb Monate nach dem tödlichen Bobunfall von Oberhof hat die Staatsanwaltschaft Meiningen beim Amtsgericht Suhl Anklage erhoben. Eine Frau muss sich wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung verantworten, bestätigte ein Sprecher des Amtsgerichts Suhl am Dienstag.

7.59 Uhr: Reichlich Wolken und einige Schauer in Thüringen

Der Dienstag bringt in Thüringen reichlich Wolken und einige Schauer. Bis zum Abend sind im Bergland oberhalb 800 Metern einzelne Windböen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Sonst weht der Wind mäßig im Freistaat. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 bis 12, im Bergland bei 4 bis 9 Grad. Die Schauer klingen in der Nacht zum Mittwoch zunächst ab. In der zweiten Nachthälfte ziehen von Westen her wieder Wolken und leichter Regen auf. Die Temperaturen gehen auf 7 bis 5, im Bergland bis auf 2 Grad zurück. (dpa)

7.07 Uhr: Autobahn nahe Kölleda nach Unfall von Tanklastzug über vier Stunden lang gesperrt

Am frühen Dienstagmorgen verlor ein 47-jähriger Fahrer eines voll beladenen Tanklastzuges auf der A71 in Richtung Sangerhausen nahe der Anschlussstelle Kölleda die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug. Der Sattelzug kam in der weiteren Folge nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dann mit einer Schutzplanke auf einer Länge von über 100 Metern und verunreinigte die Fahrbahn mit Dreck und Kieselsteinen.

6.35 Uhr: Landkreis Greiz geht bei Bezahlkarte für Asylbewerber voran

Der Landkreis Greiz will die Bezahlkarte für Asylbewerber noch in diesem Jahr probeweise einführen. Am 1. Dezember soll ein Pilotversuch beginnen. Falls sich die Karte in der Praxis bewährt, könnte sie ab dem neuen Jahr an alle Asylbewerber in der Region ausgegeben werden.

Montag, 6. November

21.35 Uhr: Mann stirbt bei Unfall bei Hildburghausen

Auf einer Landstraße nahe Hildburghausen ist ein Mann tödlich verunglückt. Er sei am Montagabend auf der Landstraße 1134 in Richtung Schleusingen gefahren und in einer Rechtskurve gegen einen Baum geprallt.

20.20 Uhr: Dartsgala mit handverlesenem Teilnehmerfeld: Stars zum Anfassen im Februar in Jena

Die große Thüringer Darts-Fangemeinde kann sich auch im kommenden Jahr auf einige Weltstars der Szene freuen. Zwar findet 2024 in der Sparkassen-Arena diesmal kein Event der European Tour – wie die German Darts Open Anfang September mit über 11.000 Zuschauern – statt. Dafür veranstaltet der Weltverband PDC am 23. Februar 2024 an der Saale aber eine Dartsgala mit einem handverlesenen Teilnehmerfeld.

19.05 Uhr: Vietnamesen hoffen auf Thüringer Expertise beim Recycling

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) besucht bei einer thüringischen Delegationsreise Vietnam. Es dürfte sich dabei um eine der größten Thüringer Delegation handeln, die je im außereuropäischen Ausland unterwegs war. Zum Auftakt ist die Reise vor allem von warmen Worten des Gastes für den Gastgeber geprägt. Während Unternehmer bereits mit Teilen der großen Delegation in Firmen unterwegs sind und Gespräche führen, geht es für den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow auf Tour durch die Ministerien.

17.40 Uhr: CDU-Spitze treibt Ausschlussverfahren gegen Maaßen weiter voran

Die CDU-Bundesspitze will gegen eine Entscheidung eines Kreisparteigerichts in Thüringen vorgehen. Das kündigte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann an. So soll es nun weitergehen.

16.45 Uhr: Deutscher Denkmalschutzpreis in Erfurt verliehen

Für ihr Engagement zur Erhaltung von baulichem und archäologischem Erbe haben insgesamt zwölf Einzelpersonen, Vereine und Initiativen dieses Jahr den Deutschen Preis für Denkmalschutz erhalten. Verliehen wurden die Auszeichnungen am Montag in Erfurt, wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mitteilte. (dpa)

15.54 Uhr: Schulkind wird bei Unfall im Ilm-Kreis lebensbedrohlich verletzt

Ein achtjähriges Kind ist bei einem Unfall in Liebenstein (Ilm-Kreis) am Montag gegen 13 Uhr so schwer verletzt worden, dass es mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der achtjährige Junge wollte im Bereich einer Bushaltestelle die Straße hinter einem Bus überqueren, als ein 80-jähriger BMW-Fahrer es übersah.

14.15 Uhr: Unfall mit über 6 Promille im Blut

Das ist kein Tippfehler: Mit rekordverdächtigen 6,6 Promille wurde ein Mann aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt erwischt, nachdem er einen Unfall auf der B 85 in Kaulsdorf gebaut hatte.

14 Uhr: Nach Schuss in Jena: Mutmaßlicher Täter randaliert nach Bein-OP im Krankenhaus

Nach den Schüssen im Kernbergviertel kam es am Sonntag zu einem zweiten Polizeieinsatz: Der mutmaßliche Täter sei nach der Operation ausfällig und handgreiflich geworden und habe sich die Flexüle aus der Vene gerissen. Er musste daraufhin fixiert werden.

12.48 Uhr: Neue Grippe-Saison macht sich in Thüringen bemerkbar

Die neue Grippe-Saison hat begonnen. Im vergangenen Herbst und Winter schlug die Virusgrippe vor allem im November und Dezember heftig zu - bei einer niedrigen Rate an Schutzimpfungen.

11.59 Uhr: Inflation in Thüringen abgeschwächt - hohe Lebensmittelpreise

Thüringens Verbraucher mussten für ihren Lebensunterhalt im Oktober 4,0 Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr. Preistreiber im Vergleich zu Oktober 2022 waren weniger die gesamten Energiekosten, sondern Lebensmittel und Dienstleistungen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Montag in Erfurt hervor. Im September hatte die Inflationsrate im Freistaat noch bei 4,9 Prozent gelegen.

11.27 Uhr: Frau entdeckt Schlachtabfälle am Waldrand - Polizei ermittelt

Mehrere tierische Innereien, Fellreste und Schädel haben Unbekannte an einem Waldrand in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) abgeladen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte eine Frau den Fund am Sonntag an der L2346 zwischen Pöllwitz und Wolfshain gemeldet. Die Schlachtabfälle stammen demnach von Schafen und Ziegen. Die Polizei sicherte das Waldstück. Auch das Veterinäramt war vor Ort. Laut Polizei drohen hohe Geldstrafen wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz. Die Ermittlungen laufen. (dpa)

9.51 Uhr: 350.000 Euro Schaden bei Einbrüchen in Gartenanlagen im Jahr 2022

Kriminelle haben bei Einbrüchen in Thüringer Wochenend- und Gartenhäuser im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von mindestens rund 350.000 Euro verursacht. Die Summe ist das Ergebnis rund 900 erfasster Einbrüche, wie aus Zahlen des Landeskriminalamtes hervorgeht. Im Jahr zuvor habe sich der Betrag bei etwas mehr als 1000 registrierten Einbrüchen auf rund 322.000 Euro belaufen.

9.17 Uhr: Kaufkraft in Suhl thüringenweit am höchsten

Die höchste Kaufkraft in Thüringen sitzt nicht in Erfurt, Weimar oder Jena, sondern in Suhl. Wird das Pro-Kopf-Einkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten bereinigt, liegt es in der Südthüringer Stadt bei 25.534 Euro und damit auf dem Spitzenplatz im Freistaat, wie aus Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Bundesweit belegt die Stadt Suhl damit Rang 123 unter den 400 Landkreisen, Kreisen und Städten.

8.44 Uhr: Faustschlag überschattet Derby in der Fußball-Thüringenliga

Ein leidenschaftliches Fußballspiel zwischen Union Mühlhausen und Preußen Bad Langensalza gerät zur Nebensache. Gegen Ende der Begegnung wurde ein Spieler der Gäste-Mannschaft auf der Bank von einem Union-Fan geschlagen.

7.53 Uhr: Stürmisches Wetter zum Wochenstart in Thüringen

Die Woche beginnt stürmisch in Thüringen. Am Montag ist es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend ziehen von Westen her mehr Wolken und einzelne Schauer auf. Die Meteorologen warnen im Freistaat vor Windböen und lokalen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 50 bis 70 Stundenkilometern. In exponierten Mittelgebirgslagen soll es Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometer geben. Am späten Nachmittag nimmt der Wind voraussichtlich ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14, im Bergland bei 6 bis 11 Grad. (dpa)

6.49 Uhr: Abteilungsleiter-Rochade im Thüringer Innenministerium

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) muss seine Polizeiabteilung an mehreren Stellen neu aufstellen – angefangen bei der Abteilungsleitung. Nach Informationen dieser Zeitung geht der umstrittene Abteilungsleiter Frank Michael Schwarz zum Jahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger soll aus dem Haus kommen. Frank Hüttemann, der aktuell die Abteilung „Kommunale Angelegenheiten“ leitet, ist als Nachfolger für Schwarz vorgesehen.

Sonntag, 5. November

16.30 Uhr: Schüsse lösen Großeinsatz in Jena aus

In Jena kam es am frühen Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Mann soll mehrere Schüsse abgegeben haben. Polizisten überwältigten ihn mit einem Schuss in den Oberschenkel.

15.14 Uhr: Internetbetrug bei Erotikfilmen

Plötzlich war der Computer gesperrt: Angebliche Microsoft-Mitarbeiter haben versucht, einen Mann in Greiz um sein Geld zu bringen.

15 Uhr: Herzenswald in Gera: Ort der Trauer und Hoffnung

Im Herzenswald in Gera können Familien ihrem verstorbenen Kind ein Bäumchen widmen. Es erinnert an den jungen Mensch, soll zugleich in der Trauer helfen und Trost spenden.

13.58 Uhr: Staatskanzleichef Hoff für Bezahlkarte für Asylbewerber

Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff hat vor dem Bund-Länder-Treffen an diesem Montag für eine bundesweiten Bezahlkarte für Asylbewerber anstelle von Bargeld plädiert. "Wenn wir dafür sorgen, die Ausländerbehörden zu modernisieren und damit zu entlasten, dann schaffen wir damit auch die notwendigen Kapazitäten, eine Bezahlkarte einzuführen", sagte der Linke-Politiker der "Rheinischen Post".

12 Uhr: Flüchtlingsrat will Konto statt Bezahlkarte für Migranten

Bundesweit gibt es seit Monaten Überlegungen, Flüchtlingen - anstatt Bargeld - eine sogenannte Bezahlkarte auszuhändigen. Das, so die Hoffnung, werde Deutschland als Zielland für Migranten unattraktiver machen. Der Flüchtlingsrat Thüringen hält das für einen Irrglauben.

11.07 Uhr: Fahrgast schlägt Busfahrer krankenhausreif

Ein aggressiver Fahrgast hat im Wartburgkreis einen Busfahrer verletzt. Die Polizei sucht nach zwei wichtigen Zeugen.

10 Uhr: Bauernverband: Durchschnittliche Kürbisernte in Thüringen

In Thüringen wird in diesem Jahr nach Verbandsangaben mit einer Erntemenge von 250 bis 300 Tonnen Kürbissen gerechnet. Aufgrund der Witterung seien die Erträge durchschnittlich bis gut ausgefallen, teilte der Thüringer Bauernverband der Deutschen Presse-Agentur mit. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. (dpa)

9.20 Uhr: Polizei beendet Liederabend der rechten Szene in Suhl

Eine als Geburtstagsfeier getarnte Veranstaltung der rechten Szene hat die Polizei in Suhl beendet. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

9 Uhr: Wolken, Wind und Regen am Sonntag

Bewölkt, windig und regnerisch wird der Sonntag in Thüringen. Vor allem im Thüringer Wald und in Südthüringen hält der Regen länger an, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Windig wird es am Tagesbeginn vor allem im Bergland. Gegen Mittag weht dann im Freistaat verbreitet kräftigerer Wind, lokal kommt es zu Sturmböen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14, im Bergland bei 7 bis 12 Grad. Die Nacht zum Montag wird bewölkt, zwischendurch fallen Schauer. Es kühlt ab auf 9 bis 7, im oberen Bergland auf bis zu 4 Grad. (dpa)

8.34 Uhr: Schulleiter fehlen in Thüringen vor allem an Grundschulen

Schulleiter fehlen in Thüringen vor allem an Grundschulen. Das geht aus einer Aufstellung unbesetzter Leitungsstellen des Bildungsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Zahlen beziehen sich auf Mitte August, also wenige Tage vor dem Schulstart. Demnach waren von den 392 Schulleiterstellen im Grundschulbereich 61 unbesetzt. Das entspricht einem Anteil von etwa 15,6 Prozent.

Samstag, 4. November

19.30 Uhr: Nach Missbrauchsvorwürfen am Theater fordert Fraktionen eine Opferanwältin

Nach Vorwürfen über sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch am Theater Erfurt haben vier Stadtratsfraktionen die Einschaltung einer Opferanwältin gefordert. Die Zeuginnen und Zeugen müssten in einem geschützten Raum befragt werden, erklärten die Fraktionen von CDU, Linke, Grünen und der Fraktion Mehrwertstadt. Zudem sei allen Beteiligten psychologische Hilfe zu gewähren. Was die Vertreterinnen der vier Fraktionen darüber hinaus von OB Bausewein fordern.

19 Uhr: Erneut Vandalismus an Panzerblitzer

Er war gerade erst wieder instand gesetzt, da gab es bereits den nächsten Anschlag auf einen Panzerblitzer in Jena. Der steht aktuell in einer 30er-Zone in der Oßmaritzerstraße in Winzerla. Alle Scheiben, hinter denen die Radareinheit, der Blitz und die Kamera sitzen, sind zerschlagen – und das in beide Kontrollrichtungen.

18.30 Uhr: AfD stellt Erfurter Mühlmann im Saale-Orla-Kreis als Direktkandidat auf

Mehr oder weniger mitten im Landratswahlkampf hat der AfD-Gebietsverband Saale-Orla zumindest im Norden des Landkreises den Landtagswahlkampf 2024 eröffnet. Die Partei hat nämlich am Samstag ihren Bewerber um das Direktmandat im Landtagswahlkreis 34/Orlatal nominiert. Wie die Partei auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte, soll es der AfD-Landtagsabgeordnete Ringo Mühlmann dieses Mal besser machen als sein Parteifreund Heiko Bergner, der 2019 noch dem CDU-Landtagsabgeordneten Christian Herrgott unterlag. Was den Erfurter Politiker mit der Region in Ostthüringen verbindet.

18 Uhr: Herrenloser Pkw brennt nach Knallgeräuschen aus

Mysteriöser Brand im Landkreis Nordhausen: Ein offenbar herrenloser Pkw stand am späten Freitagabend in Großwerther in Flammen. Anwohner hatten vorher Knallgeräusche gehört.

17 Uhr: Weißer Ring beklagt schleppende Opfer-Entschädigungen

Der Weiße Ring hat die schleppende Entschädigung von Kriminalitätsopfern in Thüringen massiv kritisiert. „Der Freistaat ist bundesweites Schlusslicht bei der Dauer der Bearbeitung und bei der Ablehnung von Anträgen“, erklärte die Landesvorsitzende Marion Walsmann am Samstag auf der Jahrestagung der Opferhilfeorganisation in Weimar. „Wenn der Staat nicht in der Lage ist Menschen vor Kriminalität zu schützen, muss er ihnen wenigstens den finanziellen Ausgleich dafür gewähren.“

16 Uhr: Rot-Weiß Erfurt gewinnt gegen Favorit BFC Dynamo

Der FC Rot-Weiß Erfurt kann doch noch gewinnen. Vor mehr als 4600 Zuschauern bezwangen die Thüringer in der Fußball-Regionalliga den BFC Dynamo mit 3:1 (2:0) und beendeten ihre Negativserie von sieben sieglosen Spielen in Folge. So lobt der Trainer seine Mannschaft.

15 Uhr: Verbraucherschützer sehen Nachholbedarf bei Mehrwegpflicht

Die Thüringer Gastronomie setzt nach Ansicht der Verbraucherzentrale die seit Jahresbeginn geltende Mehrwegpflicht für Mitnehmangebote nur zögerlich um. Hier gebe es noch großen Nachholbedarf, teilte die Verbraucherzentrale nach einem Marktcheck bei 73 Gastronomiebetrieben im Freistaat mit. Zugleich müssten die zuständigen kommunalen Behörden die Einhaltung des Gesetzes besser kontrollieren und durchsetzen. (dpa)

14.10 Uhr: Thüringer Schullandheime ausgelastet

Die Schullandheime in Thüringen erleben derzeit einen regelrechten Boom. Obwohl die Häuser mit ihren Lernprojekten bei Schulklassen sehr gefragt sind, werden dennoch Schließungen befürchtet.

13.45 Uhr: Extrem scharfe Chips wegen Gesundheitsgefahr zurückgerufen

Mehrere Chargen mit extrem scharfen Chips sind wegen Gesundheitsgefahren zurückgerufen worden. In dem Produkt "Hot Chip Challenge" seien stark schwankende und teilweise extrem hohe Gehalte an Capsaicin festgestellt worden, heißt es in einer Warnung.

13.07 Uhr: CDU-Vorsitz: Schmidt-Rose folgt auf Mohring

Auf dem Kreisparteitag der CDU Weimarer Land wurde am Samstagvormittag die Spitze neugewählt. Christiane Schmidt-Rose folgt auf Mike Mohring.

12.54 Uhr: Thüringer Inklusionspreis für vier Projekte vergeben

Vier Projekte sind in diesem Jahr mit dem Thüringer Inklusionspreis ausgezeichnet worden. Der Verein Lernen-Verstehen-Fördern vergab die mit einem Preisgeld im Gesamtwert von 11.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag in Erfurt zum dritten Mal. Diese Projekte wurden geehrt:

12.11 Uhr: Grüne: Finanzierungsstreit um Deutschlandticket beenden

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag hat die Grüne-Landtagsfraktion auf eine Einigung beim Finanzierungsstreit um das Deutschlandticket gedrängt. Eine Abschaffung des Tickets wäre der Super-Gau für die Mobilitätswende, für Verkehrsunternehmen und alle Bürger, die fest auf seine Fortführung vertraut hätten, erklärte die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Laura Wahl, am Samstag in Erfurt.

11.35 Uhr: Mutter und Baby im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Freitag werden eine Mutter und ihr elf Monate alter Sohn in Uhlstädt-Kirchhasel vermisst.

11.15 Uhr: Die Rolle der CDU beim Kampf um den Thüringer Haushalt

Ob die Thüringer Landesregierung einen Haushalt für 2024 beschließen kann, ist offener den je. Das Zünglein an der Waage ist die CDU. Und die hat aus ihrer Sicht nur schlechte Optionen.

10.27 Uhr: Kommunen sehen keinen Bedarf für zusätzliche Rauchverbote

In den größeren Thüringer Städten wird es in absehbarer Zeit keine zusätzlichen Rauchverbote geben. Weder in Erfurt, Gera, Jena, noch in Meiningen oder Weimar sei zurzeit eine Ausweitung der bestehenden Verbote geplant, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

10 Uhr: Gute Honigernte in Mitteldeutschland

Die Imker in den drei mitteldeutschen Ländern haben in diesem Jahr gut geerntet. Pro Bienenvolk konnten sie im Schnitt in Sachsen 47,6 Kilogramm, in Thüringen 50,3 und in Sachsen-Anhalt 51,7 Kilogramm Honig gewinnen, wie das Fachzentrum Bienen und Imkerei auf dpa-Anfrage im rheinland-pfälzischen Mayen mitteilte. Das war verglichen mit 2022 in Sachsen ein Plus von 4,1 Kilo, in Thüringen von 7,7 und in Sachsen-Anhalt von 3,2 Kilo. (dpa)

9.05 Uhr: Nach Mord in Gotha: Täter entkommt aus Haft

2011 tötete er mit einer Komplizin einen Mann in Gotha. Jetzt ist dem 43-Jährigen die Flucht gelungen. Seit fünf Tagen fehlt jede Spur von ihm.

8.24 Uhr: Hohe Dunkelziffer bei Corona-Fällen

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in Thüringen. Laut Gesundheitsministerium sei eine weitere große Pandemie-Welle aber nicht zu erwarten und nennt den Grund dafür.

Freitag, 3. November

20 Uhr: Erfurter Gleichstellungsbeauftragte nun fristlos gekündigt

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt, Mary-Ellen Witzmann, ist kurz nach der Beurlaubung aus dem Amt vor einer Woche durch die Stadt fristlos gekündigt worden. Dies bestätigt das sie betreuende Anwaltsbüro. Die Rathausspitze geht trotz Protesten aus verschiedenen Stadtratsfraktionen nun augenscheinlich mit einem weiteren Schritt gegen Witzmann vor.

18 Uhr: Journalisten-Anfragen lösen Ermittlungen von Thüringer Polizei aus

Eine Medienanfrage zu konkreten Themen kann in Thüringen offenbar ausreichen, um ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten. Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) erklärte am Freitag im Landtag, dass in diesem Jahr schon 32 Verfahren wegen Geheimnisverrats eingeleitet wurden und bei der Abteilung „Interne Ermittlungen“ bearbeitet werden. Insgesamt neun Mal war journalistische Arbeit nach Angaben des Sozialdemokraten der Auslöser für Ermittlungen.

17 Uhr: Neues Vergabegesetz soll weniger bürokratisch sein

Firmen, die Aufträge des Landes ergattern wollen, müssen künftig einen höheren Mindestlohn zahlen. Sie können zugleich auf weniger Bürokratie hoffen. Eine entsprechende Gesetzesänderung beschloss der Thüringer Landtag am Freitag mit den Stimmen von Linke, SPD und Grüne sowie der CDU. Demnach soll der Mindestlohn bei solchen Aufträgen mindestens 1,50 Euro über dem bundesweit geltenden Mindestlohn liegen. Derzeit liegt der bundesweite Mindestlohn bei zwölf Euro pro Stunde. Er soll in den kommenden zwei Jahren steigen. (dpa)

16 Uhr: Note 3 für Landesstraßen in Thüringen - Fast die Hälfte in schlechter und sehr schlechter Verfassung

Die Thüringer Straßen sind mehr denn je in einem maroden Zustand. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Infrastrukturministeriums für das Kabinett hervor, in der es um die Fortschreibung der Erhaltungsplanung geht. Der Zustand der Landesstraßen hat sich in den vergangenen Jahren nicht verbessert - im Gegenteil. Für die nötigen Reparaturen hat das Land weniger Finanzmittel eingeplant, als nötig wären.

15 Uhr: Herrenloser Koffer sorgt für Großeinsatz der Polizei auf Erfurter Anger

Wegen eines herrenlosen Koffers gab es am Freitag einen Großeinsatz der Polizei auf dem Erfurter Anger. Der Bereich wurde großflächig abgesperrt. Ein Spezialkommando des Landeskriminalamtes kam zum Einsatz und untersuchte den Koffer.

13.46 Uhr: Zahl der Privat-Haushalte in Thüringen schrumpft weiter

Die Zahl der Privathaushalte in Thüringen wird sich in den nächsten 20 Jahren laut einer Erhebung um 7,3 Prozent noch einmal deutlich verringern. Wesentlich stärker sinke bis 2042 mit einem Rückgang um 9,4 Prozent die Zahl der in den Haushalten lebenden Personen, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag mit. Demnach wird 2042 mit mehr als einer Million Haushalte im Freistaat gerechnet, in denen rund 1,9 Millionen Menschen leben. Gründe hierfür seien der generelle Bevölkerungsverlust und die Verringerung der Haushaltsgrößen.

13.26 Uhr: Leiche aus Stadtwald Gera identifiziert

Ende September waren im Stadtwald von Gera menschliche Überreste in Form von Knochen gefunden worden. Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens konnte die Polizei nun die Identität der verstorbenen Person ermitteln.

12.44 Uhr: Keine heiße Spur nach Brand im Rittergut

Nach dem Brand im Rittergut Endschütz am 7. Oktober hat die Polizei offenbar noch immer keine heiße Spur. Die Ermittlungen dauern weiter an. „Hinweise zum Brandverursacher liegen nicht vor“, hat die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera jetzt auf Nachfrage dieser Redaktion mitgeteilt.

12 Uhr: Zehn Bewerbungen für Aufnahme in Kulturerbe-Verzeichnis

In Thüringen sind zehn Bewerbungen für eine Aufnahme in das Bundes- und das Landesverzeichnis Immaterielles Kulturerbe eingegangen. Damit seien in der aktuellen Auswahlrunde zwei Anträge mehr eingegangen als bei der vorangegangenen Ausschreibung vor zwei Jahren, teilte die Thüringer Staatskanzlei am Freitag mit. Zu den Einreichungen gehörten etwa das Büchsenmacher- und Graveurhandwerk in der Suhler Region, die Dahlienzucht in Bad Köstritz, das gläserne humane Kunstauge aus Lauscha sowie das Töpfer- und Keramikerhandwerk in Deutschland. (dpa)

11.19 Uhr: Neue Landesbehörde für Gesundheit? Ministerin winkt ab

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner lehnt eine komplett neue Landesbehörde für den öffentlichen Gesundheitsdienst ab. Man sei sich einig, dass es eine koordinierende obere Gesundheitsbehörde brauche, sagte die Linke-Politikerin am Freitag in einer Debatte im Thüringer Landtag. Sie plädiere aber dafür, das bereits vorhandene Landesamt für Verbraucherschutz als Basis dafür zu nutzen.

10.10 Uhr: Jüdische Landesgemeinde verlässt Runden Tisch der Religionen

Eine Einladung zum Treffen einer interreligiösen Runde führt zur Austrittserklärung der Jüdischen Landesgemeinde. Der Sprecher der Runde hofft, dass sich die Wogen noch glätten lassen.

9.02 Uhr: Noch immer Solidaritätsbekundungen für NSU-Terror

Zwölf Jahre ist es her, dass in einem Wohnmobil in Eisenach die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gefunden wurden - und der "Nationalsozialistische Untergrund" aufflog. Noch heute gibt es Solidaritätsbekundungen für die Rechtsterroristen und ihr Umfeld.

8.28 Uhr: Sonne, Wolken und Regen in Thüringen

Für die Menschen in Thüringen wird das Wetter zum Wochenende hin sonnig und wolkig. Der Freitag beginnt mit Sonne und wenigen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken dann wieder zu. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 13, im Bergland bei 4 bis 10 Grad. Der Samstag startet sonnig. Zum Nachmittag hin nimmt die Bewölkung dann wieder zu. Ab dem Abend kann es von Westen zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13, im Bergland bei 5 bis 9 Grad. In den Kammlagen kann es weiterhin zu Sturmböen kommen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt, mit gelegentlich etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf neun bis fünf, im Bergland auf bis zu zwei Grad. Weiterhin können in den Kammlagen Sturmböen wehen. Auch der Sonntag bleibt stark bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Bergland bei 7 bis 12 Grad. (dpa)

7.56 Uhr: Wolfsriss in Bad Blankenburg

Inhaber des Wacholderhofes finden zwei tote Schafe auf der Streuobstwiese oberhalb des Villenviertels - die Behörden sind informiert.

7 Uhr: Wieder Streiks im Einzelhandel

Verdi hat in Thüringen erneut zum Streik aufgerufen: Im Tarifkonflikt des Einzelhandels werden laut der Gewerkschaft heute Beschäftigte in Supermärkten in Erfurt, Sömmerda, Bad Langensalza und Sondershausen ihre Arbeit niederlegen.

6.32 Uhr: Erfurter Stadtrat berät über Ideen dür mehr Sauberkeit und Sicherheit

Auch wenn die warmen Monate des Jahres vorbei sind, bleibt das nächtliche Leben in den Erfurter Parks ein Thema, das Bürger wie Stadtpolitik beschäftigt. Seit Beginn des Jahres hat eine Arbeitsgruppe an der „Konfliktlösung nächtlicher Nutzungskonkurrenzen in Erfurter Parks“ gearbeitet.

6 Uhr: Landtag beschäftigt sich mit öffentlichem Gesundheitsdienst

Es soll Veränderungen im öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen geben. Das sieht ein Gesetzentwurf der Regierungskoalition von Linke, SPD und Grünen vor, der am Freitag im Landtag beraten wird. Die Parlamentssitzung beginnt um 9 Uhr in Erfurt. Mit der Neuregelung sollen nach Angaben der Koalition Erfahrungen aus der Corona-Pandemie umgesetzt werden, vor allem was den vorbeugenden Gesundheitsschutz betrifft. Zudem würden die Gesundheitsämter der Kommunen von Koordinierungsaufgaben entlastet. (dpa)

Donnerstag, 2. November

21.23 Uhr: Reichsbürger in den Kreisen Gotha und Sömmerda suchen neue Anhänger

Seit dem Sturm auf den Reichstag gründen sich überall Wahlkommissionen. Ihre Spuren führen auch in den Kreis Gotha, doch ein führender Kopf sitzt woanders.

20.43 Uhr: Umgestürzte Bäume und gerissene Stromkabel im Wartburgkreis

Umgestürzte Bäume, gerissene Stromkabel und ein umgekippter Radlader sind die Folgen des aktuellen Sturmtiefs in Eisenach und im Wartburgkreis. Das sind die Schäden im Einzelnen:

20.12 Uhr: Großteil der Abschiebungen in Thüringen abgebrochen

Aus Thüringen wurden in diesem Jahr 232 ausreisepflichtige Ausländer abgeschoben. Das sind fast so viele wie 2022. Gleichzeitig ist die Zahl der gescheiterten Abschiebungen erneut gestiegen.

20 Uhr: Widersprüche in CDU-Partyaffäre werden größer

Nach dem Wirt widerspricht auch der CDU-Kreisgeschäftsführer der Darstellung Mike Mohrings – aber vorerst nur intern.

19.04 Uhr: Thüringen nutzt Abschiebehaftplätze in Rheinland-Pfalz

In Thüringen gibt es keine Pläne, ausreisepflichtige Ausländer in Ausreisegewahrsam oder in Sicherungshaft unterzubringen. Betroffene werden nach Rheinland-Pfalz gebracht.

18.30 Uhr: Landtag debattiert stundenlang über „IM Klaus“

Ein Thüringer Landtagsabgeordneter soll für die Stasi gespitzelt haben – und bestreitet das. Der Landtag zieht Konsequenzen.

18 Uhr: Katastrophenschutz: Thüringen soll moderne Technik bekommen

Thüringen soll für den Brand- und Katastrophenfall moderne Alarmierungstechnik bekommen. Es gehe darum, die mehr als 30 Jahre veraltete Alarmierungstechnik zu modernisieren, erklärten Vertreter der rot-rot-grünen Regierungskoalition am Donnerstag bei der Vorlage eines Gesetzentwurfs im Landtag mit. (dpa)

16.26 Uhr: Verfassungsschutzkontrolle durch den Landtag wird zur Farce

Das Landtagsgremium zur Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes ist weiterhin nicht komplett. Die Wahl des fünften Mitglieds ist im Parlament erneut gescheitert. Damit wächst der Druck auf die demokratischen Parteien im Parlament.

15.49 Uhr: GEW will Kindergartenfinanzierung grundsätzlich neu regeln

Seit Jahren ist der Personalmangel in Schulen und Kindergärten auch in Thüringen ein großes Problem. Um diese Situation zu verbessern, schlägt eine Gewerkschaft nun für Kitas einen Systemwechsel vor. Das steckt dahinter.

14.42 Uhr: Polizei zieht Lkw-Schrotthaufen mit Holzrahmen in Gera aus dem Verkehr

So einen katastrophalen Zustand eines Fahrzeuges bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Die Polizei hat ein überladenes und völlig verrostetes Lkw-Gespann mit Holzrahmen gestoppt. Hier sehen Sie die Bilder.

13.45 Uhr: Weitere Geflüchtete in Suhler Unterkunft

Die Zahl der in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl untergebrachten Menschen ist weiter gestiegen. In der Einrichtung lebten am Donnerstag 1506 Menschen, wie eine Sprecherin des Thüringer Landesverwaltungsamtes auf Anfrage sagte. Bereits am Vortag war die brandschutzrechtliche Kapazitätsgrenze von rund 1400 Menschen erneut überschritten worden.

13.12 Uhr: Unbekannte rauben 13-Jährigen in Erfurt aus

Ein 13-Jähriger ist in Erfurt von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Unter einem Vorwand lockten die Täter den Jungen und seinen Freund aus einem Laden in der Innenstadt auf ein Parkdeck.

12.32 Uhr: Gemeinde am Erfurter Kreuz klagt gegen Starkstromtrasse für Batteriehersteller CATL

Die Gemeinde Amt Wachsenburg im Ilm-Kreis geht gegen den geplanten Bau einer Stromtrasse am Erfurter Kreuz gerichtlich vor. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

12 Uhr: Verstöße gegen Waffenrecht und Munition gebunkert: Ist Gera bewaffnet bis an die Zähne?

Ist der Geraer in seiner Stadt noch sicher? Die Zahl der registrierten Waffenbesitzer in der Stadt steigt. Die sind aber nicht das eigentliche Problem.

10.44 Uhr: Thüringer Moderator Marco Schreyl beschreibt in Buch Leiden und Sterben seiner Mutter

Marco Schreyl legt sein erstes Buch vor. Darin geht es um seinen Berufsweg, seine Eltern und eine unheilbare Krankheit.

10 Uhr: Arbeitslosigkeit in Thüringen leicht rückläufig

Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen leicht gesunken. Im Oktober waren 64.300 Menschen ohne Job und damit 200 weniger als im Vormonat, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Halle am Donnerstag mitteilte. Allerdings waren in diesem Oktober rund 5000 Menschen mehr arbeitslos als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 5,9 Prozent. Im Oktober meldeten sich mehr ältere Menschen arbeitslos. Zudem wurden weniger neue Stellen gemeldet. In der Summe deute das auf einen konjunkturell schwachen Herbst, hieß es. (dpa)

9.41 Uhr: Betrunkener fährt Radfahrerin in Arnstadt an

Ein Autofahrer hat in Arnstadt eine Radfahrerin erfasst und schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille bei dem Mann.

8.30 Uhr: Dramatische Szenen bei Erfurter Kreisligaspiel

Wenn Gegner zu Lebensrettern werden: Ein 18-jähriger Alacher Fußballer gerät bei einem Kreisligaspiel in Lebensgefahr – doch zwei Frauen aus dem Lagerdes FC Erfurt Nord II, eine Krankenschwester und eine Notfallsanitäterin, greifen geistesgegenwärtig ein.

7.40 Uhr: Sturmböen und bedeckter Himmel in Thüringen

In Thüringen erwartet die Menschen regnerisches Herbstwetter. In einigen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen. Das sind die Aussichten:

7.12 Uhr: Thüringer Verfassungsschutzchef warnt vor antisemitischer Gewalt

Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, hat angesichts der Eskalation im Nahen Osten vor antisemitischer Gewalt in Deutschland gewarnt.

6.38 Uhr: Nur wenige Teilzeit-Studierende in Thüringen

In Thüringen absolvieren vergleichsweise wenige Studierende ihr Studium in Teilzeit. Das geht aus Zahlen einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor. Demnach studieren rund 4500 der knapp 136.000 Studentinnen und Studenten in Teilzeit. Das entspricht einer Quote von 3,3 Prozent zum Wintersemester 2022/23 und einem Rückgang um 0,4 Prozentpunkte. Im bundesweiten Vergleich liegt der Freistaat damit auf Rang 12. (dpa)

6.05 Uhr: Demografiebericht: In 20 Jahren ist ein Drittel der Thüringer älter als 65

Der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter im Freistaat, also zwischen 20 bis unter 65 Jahren, wird bis 2042 von 56 Prozent um 3,2 Prozentpunkte auf 52,8 Prozent sinken. Das geht aus dem Demografiebericht 2023 des Infrastrukturministeriums hervor. „Die Bevölkerung Thüringens wird sich nicht nur weiter verringern, sondern zudem älter werden“, heißt es darin. Leben zurzeit noch rund 2,1 Millionen Menschen im Freistaat, werden es in 19 Jahren nur noch 1,9 Millionen sein.

