Thüringer CDU fordert Krisenstab für Impfungen

Die CDU im Landtag will die Impfungen in Thüringen neu organisieren. Nötig sei ein landesweiter Krisenstab, heißt es in einem Strategiepapier, das dieser Zeitung vorliegt. Der Stab sollte gemeinsam mit den Amtsärzten das Vorgehen in den Landkreisen steuern. Dafür müssten vier „Impfregionen“ gebildet werden. Für jede Region sollte ein Beauftragter berufen werden, der die mobilen Impfteams koordiniere. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

Fraktionschef Mario Voigt kritisierte, dass die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Pflegeheime bisher oftmals zu spät angefragt habe. Auch darum hätten die nötigen Einverständniserklärungen der Bewohner oder der Angehörigen mancherorts nicht vorgelegen. Darüber hinaus müsse das Land die Heime personell und inhaltlich deutlich besser unterstützen, forderte Voigt. Auch könnten freiwillige Helfer eingesetzt werden.

CDU verlangt, alle Impfzentren so schnell wie möglich zu öffnen

Die CDU verlangt zudem, alle 29 geplanten Impfzentren so schnell wie möglich zu öffnen. Bislang sollen 14 Stationen am 13. Januar in Betrieb gehen, der Rest im Februar.

Für die Oppositionsfraktion ist das zu spät. „Jede Dosis, die zur Verfügung stehe, muss sofort verimpft werden“, sagte Voigt – auch auf die Gefahr hin, dass die Zentren anfangs kaum ausgelastet seien. Es gehe hier um ein klares Signal an die Bevölkerung, dass der Staat handle.

Voigt schloss sich der Kritik von Landräten und Oberbürgermeistern an, die Lage und Größe einiger Impfzentren bemängelt hatten. Hier sollte nachgebessert oder ganz umgeplant werden, sagte Voigt.

Laut der offiziellen Statistik waren bis Mittwochabend in Thüringen 3711 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden – das entspricht 1,7 Impfungen auf 1000 Einwohner. Damit liegt der Freistaat im Ländervergleich auf dem letzten Platz. An der Spitze steht Mecklenburg-Vorpommern, wo 18.014 Menschen geimpft worden.

