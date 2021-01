Thüringer Schulen gehen mit offenen Fragen in den Lockdown

Thüringens Schulen müssen am Montag mit offenen Fragen in die Verlängerung des Lockdowns starten, kritisiert der Lehrerverband (tlv). Viele Fragen gebe es derzeit vor allem zur Beschulung der Abschlussklassen, stellt tlv-Chef Rolf Busch fest. Laut Kabinettsbeschluss vom 6. Januar sollen die künftigen Absolventen der Regelschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen, bereits im Januar Präsenzunterricht erhalten. "Diese Möglichkeit gilt nur für die unmittelbare und dringend nötige Vorbereitung auf Abschlussprüfungen und beschränkt sich auf die Prüfungsfächer", heißt es dazu. Allerdings sei ungeklärt, was genau unter Prüfungsfächern verstanden werde, und für welche Schüler das gelte, so Busch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Abiturienten brauchen so schnell wie möglich Präsenzuntericht, um sich vorzubereiten, kein noch so guter Distanzunterricht könne das leisten, mahnt die Vorsitzende des Thüringer Phililogenverbandes Heike Schimke. Die Entscheidungen über die Prüfungsfächer falle abschließend erst nach Erhalt der Halbjahreszeugnisse, spätestens bis zum 19. Januar. Wenn die Regelung die unmittelbare Prüfungsvorbereitungen auf diese Fächer meine, würde der Präsenzunterricht für die Prüfungsvorbereitung erst ab 20. Januar, also wenige Tage vor den vorgezogenen Winterferien beginnen. Wenn klar ist, wer in welche Abiturprüfungen geht. Allerdings herrsche wegen der unpräzisen Formulierung darüber in vielen Schulen Unklarheit, ab wann der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen nun beginnen soll, sagt sie.

Das bestätigt auch Rolf Busch, der im Saale-Orla-Kreis eine Gemeinschaftsschule leitet. An seiner Schule werde man die zehnten Klassen ab kommenden Dienstag in den Präsenzunterricht für Mathe, Deutsch und die erste Fremdsprache holen. Da bis Freitagnachittag keine Präzisierung aus dem Bildungsministerium vorlag, sei die Ausgestaltung wieder einmal den Schulen selbst überlassen. Offen sei nach wie vor auch die Frage der angekündigten Schnelltests für Schüler. Es gebe bislang keine Informationen, ab wann genau sie den Schülern angeboten werden können, mahnt der tlv-Chef vor allem mit Blick auf die Landkreise mit hohen Inzidenzwerten.

Seit Beginn der Pandemie würden Neuregelungen beinahe verlässlich "auf den letzten Drücker" kommuniziert, das setze Schulen zusätzlich unter Druck und ließe keine Luft für Vorbereitungen, klagt der tlv-Chef. Inzwischen würden viele Kollegen mit einer "resignierenden Gelassenheit" damit umgehen.

