Traurige Nachricht für Spieler des FC Carl Zeiss Jena

Jena Jonathan Muiomo hatte auf eine Nominierung für den Afrika-Cup gehofft. Nun steht das Aufgebot seiner Nationalmannschaft fest.

Der Traum hat sich nicht erfüllt: Jonathan Muiomo vom FC Carl Zeiss Jena ist nicht in die Nationalmannschaft von Mosambik für den Afrika-Cup nominiert. Das gab der Nationaltrainer des Landes am Freitag bekannt.

Der 24-Jährige hatte sich Hoffnungen gemacht, zumal er bei einem WM-Qualifikationsspiel im November ein Tor erzielt hatte. Auch fragte der Verband beim FC Carl Zeiss an, ob dieser die Freigabe für den Januar erteilt. Dieses Voraufgebot fürs Turnier musste nun noch einmal reduziert werden. Zuletzt hatte Muiomo enttäuschende Leistungen in der Regionalliga gezeigt.

So bereitet sich die Mannschaft auf den Afrika-Cup vor

Nationaltrainer Chiquinho Conde gab die endgültige Liste der 23 Spieler bekannt, die das Land in der Endphase der Afrikanischen Fußballmeisterschaft vertreten werden, die vom 13. Januar bis 11. Februar 2024 in der Elfenbeinküste stattfinden wird. Die Liste wurde nach dem Ende der ersten Vorbereitungsphase veröffentlicht, die über elf Tage in Maputo stattfand. Neu in der Kaderliste ist der 24-jährige Mittelfeldspieler Alfonso Amade, der derzeit für Oostende in Belgien spielt.

Der Kader besteht aus 23 Spielern, zehn von mosambikanischen Vereinen und 13 von ausländischen Teams. Wie der Vizepräsident der Nationalmannschaften mitteilte, wird die Delegation am 28. Dezember nach Johannesburg aufbrechen, wo sie bis zum 9. Januar 2024 die zweite Phase der Vorbereitung absolvieren wird. Anschließend reist das Team zum Wettbewerb nach Abidjan.

In einer Gruppe mit Ägypten beim Afrika-Cup

Während ihres Aufenthalts in Johannesburg trifft Mosambik am 6. Januar in einem Freundschaftsspiel auf Lesotho, zwei weitere Spiele sind geplant. Beim Cup spielt Mosambik unter anderem mit Ägypten in der Gruppe.

