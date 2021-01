Umfrage zu Corona-Auswirkungen in Mühlhausen gestartet

Mit einer Online-Umfrage unter Mühlhäuser Händlern und anderen Gewerbetreibenden will der Innenstadtverein Zurück in die Mitte (ZiM) die Auswirkungen der Corona-Pandemie erfassen und damit ein Lagebild zur wirtschaftlichen Situation in der Kreisstadt erstellen. Ermittelt werden soll unter anderem, in welchem Umfang es wirtschaftliche Einbußen durch die Pandemie-Maßnahmen gab.

Auch Fragen zur Personalentwicklung und zu Inanspruchnahme von Hilfsgeldern werden gestellt und es geht darum, wie Unternehmer mit der Krise umgegangen sind, welche Maßnahmen sie ergriffen haben und ob sie sich beispielsweise dem Mühlhäuser Online-Marktplatz angeschlossen haben. Anfang Februar sollen die Antworten ausgewertet werden, erklärt Jan Riemann von ZiM.

Aus dem Stimmungsbild sollen klare Handlungsempfehlungen und Forderungen an politische Entscheidungsträger abgeleitet werden, um Gewerbetreibenden weiter unter die Arme greifen könne – auch finanziell vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltsdebatte, so Riemann, der für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt. Er denkt dabei etwa an die Senkungen von Gewerbesteuern, Sondernutzungsgebühren aber auch Parkgebühren.

Zur Umfrage: https://forms.gle/hkSeudHqJPG5RAim6