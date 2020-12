Ruhla Erneut gab es in Thüringen einen Angriff auf ein Pferd. In Ruhla wurde das Opfer am Kopf verletzt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Ruhla im Wartburgkreis ein Pferd auf einer Koppel verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe ein bisher Unbekannter auf der Koppel an der Straße am Kirchberg dem Tier offenbar mit einem scharfen Gegenstand Verletzungen am Kopf zugefügt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0303285/2020) zu melden.