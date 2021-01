Suhl. Weil Wasser durch die Decke in die eigene Wohnung drang, meldete sich der 89-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Suhl bei der Polizei.

Undichtes Aquarium ruft Feuerwehr in Suhl auf den Plan - 89-Jähriger informiert die Polizei

Ein undichtes Aquarium hat die Feuerwehr in Suhl auf den Plan gerufen.

Der 89 Jahre alte Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichser Straß informierte am Montagabend die Polizei darüber, dass Wasser aus der Decke seiner Wohnung tropfte, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Polizei zog die Feuerwehr hinzu, die feststellte, dass zwei Etagen über der Wohnung des Mannes das Aquarium einer Frau undicht war und auslief. Die Feuerwehrleute dichteten das Aquarium ab.

