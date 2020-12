Unternehmen aus Stockhausen spendet 2000 Euro für schwerkranke Kinder

„Kinder sind diejenigen, die sich selbst am Wenigsten helfen können“, so einfach begründen Sascha und Maria Schaarschmidt ihre Entscheidung, schon zum dritten Mal in Folge das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz mit einer Spende zu unterstützen. Insgesamt 2000 Euro sind es dieses Mal, die die Geschäftsführer der Sascha & Maria Schaarschmidt GbR an die Einrichtung spenden. Doch auch sonst unterstützt das Eisenacher Unternehmerpaar verschiedene Einrichtungen und Institutionen durch Spenden.

Die jetzige Spende stammt zum Teil aus der Trinkgeldkasse des Pannenhilfe-Unternehmens: „Wir haben eine gemeinsame Kasse, in die unsere Kunden immer mal etwas hineinlegen. Gegen Jahresende bestimmen wir dann, was wir mit dem Geld machen und haben uns erneut entschieden, es nach Tambach-Dietharz zu geben.“ Mehrere Hundert Euro seien das immer wieder, sagen Sascha und Maria Schaarschmidt und berichten, dass sie diese Summe dann noch aufrunden.

„Etwas Schlimmeres, als das Schicksal dieser Familien gibt es eigentlich gar nicht“, sind die beiden Schaarschmidts sich einig. Sie freuen sich daher, Familien von schwerkranken Kindern kurz vor Weihnachten noch eine Freude bereiten zu können.