Verein Weimarer Republik erinnert mit Onlinedebatte an Reichsgründung vor 150 Jahren

Reiterskulptur von Wilhelm I. am Kyffhäuser-Denkmal. Er wurde am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses Versailles zum Deutschen Kaiser proklamiert.

"Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben!", hallt es aus einem Text zum Fehrbelliner Reitermarsch, auch als Kaiser-Wilhelm-Marsch bekannt. Seit Ende des Deutschen Kaiserreiches 1918 wurde er als Gassenhauer auf Wilhelm I. gesungen. Gehuldigt wird damit einem Regenten, der für den Jenaer Politikwissenschaftler und Vorsitzenden des Vereins Weimarer Republik, Michael Dreyer, eine ambivalente Epoche prägte.

Michael Dreyer, Vorsitzender des Vereins Weimarer Republik. Foto: Peter Michaelis (Archivfoto)

"Einerseits steht das Kaiserreich nach Jahrhunderten der Zersplitterung für die staatliche Einheit Deutschlands. Es war Ausgangspunkt für die moderne politische Entwicklung mit dem Sozialstaat bis hin zur Weimarer Republik. Der Reichstag wurde nach einem bemerkenswert fortschrittlichen Wahlrecht gewählt. Der Parlamentarismus gewann zunehmend an Bedeutung. Industrie, Kunst und Wissenschaft expandierten. Forschungsinstitute wurden gegründet und eine aktive Wissenschaftspolitik betrieben", erklärt der Wissenschaftler.

Auf der anderen Seite stünden der extreme Nationalismus und der Machtstaat, der Bürgerrechte verweigerte und im 20. Jahrhundert zu zwei Weltkriegen führte. Der Ausprägung des noch heute vertrauten Parteiensystems mit Konservativen, Christlichen, Liberalen, Sozialdemokraten und später Linken stehen die Bekämpfung der Katholiken und später der Arbeiterschaft sowie die Sozialistengesetze gegen die Sozialdemokratie gegenüber.

Kaiserkrönung im Spiegelsaal von Schloss Versailles

Thema ist diese Widersprüchlichkeit auch, wenn die "Arbeitsgemeinschaft der Orte der deutschen Demokratiegeschichte", der der Weimarer Verein angehört, in diesen Tagen an die Gründung des Kaiserreiches vor 150 Jahren erinnert. Ausgerufen wurde es am 18. Januar 1871 mit der Kaiserkrönung im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles. Mit "Eisen und Blut" sei damals ein deutscher Nationalstaat geformt worden und somit ein lang gehegter Traum vieler Bürger in Erfüllung gegangen. Formell waren die Verträge über die Vereinigung des Norddeutschen Bundes mit den süddeutschen Staaten zum Kaiserreich bereits am 1. Januar in Kraft.

Im Blick haben die Forscher dabei auch Versuche in der Gegenwart, das Kaiserreich für rechtspopulistische und rechtsextreme Traditionsbildung zu missbrauchen. Etwa wenn bei Demonstrationen Reichsfahnen geschwungen werden oder Reichsbürger daraus ihre vermeintliche Legitimation beziehen. "Es ist schwierig, in die Köpfe reinzuschauen. Bei einigen Fahnenschwenkern habe ich aber das Gefühl, noch lieber würden sie eine andere, aber verbotene Fahne schwenken. Oder sie meinen ganz generell einen autoritären Nationalstaat in Deutschland", sagt Dreyer.

"Das Kaiserreich war ganz sicher keine Demokratie"

Auch in der frühen Bundesrepublik sei das Kaiserreich in Abgrenzung zum bösen Nationalsozialismus als das gute Deutschland verklärt worden. Bis Historiker schließlich nachwiesen, dass das Kaiserreich auch am Ersten Weltkrieg einen wesentlich höheren Anteil hatte als man bis dahin wahrhaben wollte. "Zieht man Kontinuitätslinien zum Dritten Reich, sind Auffassungen vom guten Kaiserreich nicht aufrecht zu erhalten. Das Kaiserreich war ganz sicher keine Demokratie, sondern ein autoritärer Obrigkeitsstaat", sagt Michael Dreyer.

Zu finden war im Kaiserreich auch der heute für Deutschland so typische Föderalismus. Die Notwendigkeit zu Kompromissen, Abstimmungen und auf Konsens ausgerichteten Verhandlungen habe bloßem autoritären "Durchregieren" entgegenstanden. Als König von Preußen herrschte der Kaiser allerdings über drei Viertel des Reichsgebietes. "Bis zum Ende des Kaiserreiches fehlte die politische Verantwortlichkeit und echte Mitbestimmung der Volksvertreter bei der Berufung der Regierung. So konnte der Kaiser einen Reichskanzler nach Gusto bestimmen. Auch ein Bismarck agierte stets in den vorgegebenen Bahnen - mit fatalen Konsequenzen", sagt Dreyer. So sei auch der Versuch des Reichstags, 1917 mit einem Friedensappell den Ersten Weltkrieg zu beenden, am Reichskanzler gescheitert. Eine virtuelle Podiumsdiskussion mit Experten wird am 18. Januar beim Videodienst Zoom übertragen, Meeting-ID 962 6998 1939, Kenncode qdT73A.