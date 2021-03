Verschlimmerte Infektionslage – Suhl berät über Kitas und Schulen

Suhl Die Stadtverwaltung will zudem ein größeres Corona-Testzentrum in Betrieb nehmen.

Obgleich in Suhl ein wichtiger Schwellenwert der Corona-Infektionslage überschritten worden ist, will die Stadt Kitas und Schulen zunächst noch geöffnet lassen. Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium soll dies zwar noch für den Dienstag gelten, dann allerdings die Lage neu bewertet werden.

Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.

Zuvor hatte die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt, dass die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf rund 201 gestiegen sei. Am Sonntag hatte der Wert bei rund 147 gelegen, aber an Wochenenden kann es zu Verzögerungen bei der Meldung neuer Infektionsfälle kommen.

In Thüringen müssen Schulen schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Bei Werten zwischen 150 und 200 haben die Kreise einen Entscheidungsspielraum, wie sie mit der Öffnung von Schulen und Kindergärten verfahren.





Die Stadtverwaltung teilte außerdem mit, die Errichtung eines größeren Testzentrums vorzubereiten, das in der kommenden Woche in Betrieb gehen solle. Sollte ein früherer Start möglich sein, werde umgehend darüber informiert.