Schleiz/ Gräfenwarth. Bei einem Unfall in einem Schleizer Ortsteil ist ein Mann verletzt worden. Der Unfallverursacher war schwer alkoholisiert.

Volvo-Fahrer mit über drei Promille kollidiert in Schleiz mit Lkw

Bei einem Unfall mit einem Lkw am Dienstagvormittag im Saale-Orla-Kreis ist ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, passierte der Unfall auf der Stauseestraße in Gräfenwarth.

Ein 46-jähriger Volvo-Fahrer nahm einem 33-jährigen Lkw-Fahrer, der aus Richtung Schleiz kam, auf Höhe der Straße Am Teich die Vorfahrt. Es kam zur Kollision.

Obwohl der Volvo beim Unfall schwer beschädigt wurde, fuhr der Mann weiter. Die Polizei konnte ihn aber noch in Gräfenwarth anhalten. Er war leichtverletzt und saß noch am Steuer seines Autos. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 3,28 Promille.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 46-jährigen Mannes und ordnete zwei Blutentnahmen im Krankenhaus Schleiz an. Am Volvo entstand ein Schaden von rund 8000 Euro und am Lkw ein Schaden von rund 1000 Euro.

