Von Saaleplatte-Stiftung profitieren weiterhin die Dörfer der ehemaligen Einheitsgemeinde

Die Dörfer der ehemaligen Einheitsgemeinde Saaleplatte profitieren nach wie vor von der „Saaleplatte Stiftung“, die aus den Gestattung der Zuwegung zu den Windkraftanlagen Erträge erwirtschaftet, die den Orten zu Gute kommen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung nannte Jörg Hammer, Amtsleiter in der Landgemeinde Bad Sulza, zahlreiche Punkte. So profitieren von den 82.500 Euro, die in diesem Jahr im Haushalt der Landgemeinde stehen der Kindergarten Eckolstädt, wo weiter an der Modernisierung der Sanitäranlagen und dem Brandschutz gearbeitet wird. 20.000 Euro standen dafür bereit. Eben diese Summe gab es auch fürs Feuerwehrgerätehaus Großromstedt. 20.000 Euro flossen zudem in die Verbesserung der Ausstattung in allen neun Ortswehren.

5000 Euro gab es für die Kegelbahn in Stobra, 2000 Euro wurden in diesem Jahr in Spielplätze gesteckt und 3000 Euro in die Jugendclubs investiert.

Und auch im nächsten Jahr sollen die neuen Dörfer von der Saalplatte-Stiftung profitieren, sagt Jörg Hammer. Mit rund 70.000 Euro rechnet er. Wiederum sollen die Ausrüstungen bei den Feuerwehren weiter schrittweise verbessert werden. Erneut wird voraussichtlich die Kegelbahn in Stobra bedacht, wofür die Stiftung 15.000 Euro bereitstellen wird, weil eine neue, sogenannte Segmentbahn eingebaut werden soll, damit die Sportler mit ihrer Anlage den Ansprüchen der Landesliga entsprechen können. Insgesamt kostet das wohl um die 25.000 Euro.

Für die Kita Eckolstädt soll auch 2021 Geld bereitgestellt werden – dann 15.000 Euro. In die Jugendclubs sollen 4000 Euro fließen, 10.000 Euro wird es wahrscheinlich für die Sportstätte Wormstedt geben, wo ein neuer Rasentraktor angeschafft werden muss. In die Dorfgemeinschaftshäuser fließen zusammen 20.000 Euro.

Ein gutes Beispiel dafür, wie nützlich die Stiftung ist, ist auch der gemeindliche Kleinbus, der bei Bedarf etwa für Seniorenfahrten oder Vereinszwecke genutzt werden kann. Während die jeweiligen Nutzer das Benzin zahlen, wird sich mit Stiftungsgeld um das Leasing und den Unterhalt des Fahrzeuges gekümmert.

Mitte Dezember hatte die Stiftungsspitze getagt, das endende Jahr Revue passieren lassen, zudem einen wirtschaftlichen Ausblick auf das kommenden Jahr gewagt.