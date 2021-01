Wort zum Sonntag: Mit Zuversicht in das neue Jahr gehen

Mit dem Fest Taufe des Herrn endet an diesem Sonntag offiziell der Weihnachtsfestkreis. In manchen Wohnungen und Kirchen werden die Krippen wieder verpackt, die Weihnachtsbäume entsorgt. Der Alltag kehrt zurück. Die älteren kennen noch die Zeit, als Weihnachten bis zum Fest Mariä Lichtmess gefeiert wurde. Deshalb finde ich es gut, wenn mit der Krippenzeit bis zum Fest Mariä Lichtmess noch Gelegenheit gegeben wird, die Weihnachtszeit ein wenig nachklingen zu lassen.

Gerade jetzt in Zeiten der Corona Pandemie brauchen wir Orte, wo wir mit all unseren Sorgen und Nöten zur Ruhe kommen können. Unser aller Leben ist seit vielen Monaten total aufgewühlt. Als uns die ersten Nachrichten über die Covid-19-Infektionen aus China erreichten, schien alles noch so weit weg. Aber schnell kam der Virus auch zu uns. Es gibt wohl kaum einen Lebensbereich, der nicht durch Covid 19 ins Wanken geraten ist. Aus der Epedemie wurde so schnell eine Pandemie. Die ganze Welt steht Kopf. Keiner weiß, wohin die Reise im neuen Jahr hingeht.

Wir leben in einer total ungewissen Zeit. Auch wenn wir einander in diesen Tagen immer wieder ein gutes und gesundes Neues Jahr wünschen, viele Termine schon im neuen Kalender stehen, so wird deutlich, wie wenig wir unsere Zukunft planen können, geschweige denn im Griff haben und darüber entscheiden können. Ich selbst und viele von uns sind bisher nicht an Corona erkrankt. Aber wir alle wissen: Das könnte morgen oder übermorgen schon anders sein.

Die Menschen weltweit spüren in dieser von Corona geprägten Zeit besonders, wie bedroht, verwundbar und zerbrechlich unser aller Leben ist. Dieser kleine Virus macht uns bewusst, dass wir Menschen weltweit in einem Boot sitzen, denn es unterscheidet nicht nach Hautfarbe, Religion oder Geschlecht. Corona betrifft uns alle: hier und in der ganzen Welt. Mit all dem feiern wir das Fest der Taufe des Herrn.

Wir erinnern uns an die Taufe Jesu am Jordan und an die Stimme aus dem Himmel: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“ Dieses Wort gilt allen Getauften. Gott sagt auch zu uns: "Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn – an dir habe ich Gefallen gefunden."

Weil Gott uns liebt, dürfen wir als Getaufte mit seiner Hilfe auch Licht und Liebe in unsere Welt bringen. Denn die Menschlichkeit ist nicht im Lockdown. Und deshalb können wir trotz aller Unsicherheiten, Fragen und Ängste, auch mit großer Freude, Zuversicht und Hoffnung in dieses noch junge Jahr 2021 gehen. Das wünscht allen Pfarrer Günter Christoph Haase.