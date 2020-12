Die strengen Corona-Regeln in Thüringen haben bisher noch keine Wirkung gezeigt.

Bisher haben die strengen Anti-Corona-Regeln in Thüringen keinen Rückgang der Infektionszahlen bewirkt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag weiter.

Zahl der Corona-Ansteckungen in Thüringen weiter gestiegen

Die strengen Anti-Corona-Regeln in Thüringen haben bislang keinen Rückgang der Infektionszahlen bewirkt. An Heiligabend lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 327,8 - und damit noch einmal höher als am Vortag (rund 319,5), wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervorgeht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Thüringen bleibt damit nach Sachsen das am zweitstärksten betroffene Bundesland in der Corona-Pandemie in Deutschland. Binnen eines Tages wurden bis Donnerstag 1348 Neuinfektionen erfasst.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) reagierte beim Kurznachrichtendienst Twitter besorgt: "Die Zahlen sind viel zu hoch", schrieb Ramelow am Donnerstag und bat die Thüringer eindringlich, Abstand zu halten, die Hygieneregeln zu beachten und eine Alltagsmaske zu tragen.

Die Zahlen sind viel zu hoch. Ich bitte Sie eindringlich um die Einhaltung der AHA Regeln. Lüften Sie, wenn mehrere Menschen zusammenkommen und halten Sie Abstand. Das Virus kennt keine Pause. Weniger Menschen - sind diesmal mehr Sicherheit für alle! Einfach negativ bleiben! 🎄🎅🏻 https://t.co/rGlmpo2k7I — Bodo Ramelow (@bodoramelow) December 24, 2020

