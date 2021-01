Zahlreiche Unfälle auf Thüringens Autobahnen wegen Schneeglätte

Wegen Glätte hat es am Dienstagmorgen mehrere Unfälle auf Thüringens Autobahnen gegeben. Wie die Polizei informierte, sei der Grund für die Unfälle meist den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen.

So kam es Im Bereich der A4 zwischen Sättelstädt und Waltershausen bereits zu einigen Unfällen mit Sachschäden. Ebenso auf der A73 zwischen Eisfeld und Suhl. Hier waren Autos aufgrund unangepasster Geschwindigkeit mit Leitplanken kollidiert. Auf der A9 bei Eisenberg in Richtung München hatte ein Lkw am Morgen die Kontrolle verloren und war in die Leitplanke gerutscht.

Große Teile der Autobahnen im Freistaat seien mit Schnee bedeckt. So im südlichen Bereich auf der A73 und A71 und im westlichen Raum auf der A4 im Bereich Waltershausen, Gotha und Erfurt. Auch im Bereich des Hermsdorfer Kreuzes halte der Schneefall an.

Die Autobahnmeistereien seien aktuell mit allen Winterdienstfahrzeugen im Eisnatz. Die Autobahnpolizei weist eindringlich darauf hin, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit an die Witterung und die Straßenverhältnisse anpassen sollen, um Unfälle zu vermeiden.

Bei den Ab- und Auffahrten von den jeweiligen Autobahnen, sollten die Verkehrsteilnehmer ebenso besonders aufmerksam und vorsichtig fahren. Hier seien die Fahrbahnen oft auch schneebedeckt und die Kurvenführung der Ab- und Auffahrten birgt weitere Risiken.

Eine weitere Gefahr bei dieser Witterung seien Eisplatten auf Lkw. So habe es am Montag auf der A4, A9 und der A71 insgesamt fünf Verkehrsunfälle gegeben, bei den herabfallende Eisplatten von Lkw die Ursache waren. Glücklicherweise seien bei den Unfällen keinen Personen verletzt worden. Es entstand aber an den vom Eis getroffen Pkw, Kleintransporter und einem Lkw Sachschaden.