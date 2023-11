Zeit für einen Rückblick

Larissa König über das anstehende Jubiläum und einen konstruktiven Ausblick

Der Landrat fand nur lobende Worte anlässlich des 30. Jubiläums des Saale-Holzland-Kreises. In einer durchwachsenden Zeit wie dieser ist es sicher auch richtig, sich auch mal darauf zu besinnen, was gut gelaufen ist. Schlagzeilen macht vor allem das, was negativ auffällt. Schlechte Nachrichten bleiben leider auch besser in den Köpfen hängen als die guten. Jedoch sind Jubiläen auch ein guter Zeitpunkt um zu reflektieren, was noch besser laufen müsste. Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit oder öffentlicher Nahverkehr sind gute Themen, die man direkt vor Ort im Landkreis und in den Gemeinden ganz konstruktiv diskutieren kann. Luft nach oben gibt es sicherlich auch im Saale-Holzland-Kreis.