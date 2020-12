Zukunft des Jungen Schauspiels Eisenach: „Die müssen toben können!“

Drei der sechs Schauspieler am Eisenacher Landestheater können im Ensemble bleiben. Die künftige Spartenchefin, Jule Kracht, erklärte auf Nachfrage, sie habe ihnen nach einem insgesamt zweitägigen Vorsprechen Zwei-Jahres-Verträge angeboten: Lisa Störr, Friederike Fink und Christoph Rabeneck.

Mit zwei Kollegen sei sie künstlerisch nicht zusammengekommen. Ein Schauspieler war demnach nicht an der Weiterbeschäftigung interessiert. Der designierte Intendant des Landestheaters (und des Staatstheaters Meiningen), Jens Neundorff von Enzberg, hatte dem 2017 neu etablierten Jungen Schauspiel im Oktober komplett die Nichtverlängerung der Verträge ausgesprochen, der Leiterin und einer Dramaturgin inklusive. Dagegen regte sich Protest.

Mit dem Slogan „Sowas tut man nicht“ veröffentliche das Theater am Markt (TAM) einen solidarischen Brief. Darin fragte man die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach und politisch Verantwortliche, „inwiefern es sozial vertretbar und gerechtfertigt ist, in Zeiten einer globalen Pandemie“ am Prinzip festzuhalten, bei Intendantenwechseln Nichtverlängerungen aus künstlerischen Gründen auszusprechen. Das musste laut Tarifvertrag bis zum 31. Oktober geschehen, um danach „noch eine Wahl zu haben“, sagt Jule Kracht.

Drei Neuzugänge sucht Jule Kracht auf dieser Basis noch

Mit dem Intendanten sei aber besprochen gewesen, sich die Spieler auf jeden Fall anzuschauen, nachdem das vor Fristende nicht möglich war. „Das ist immer der Plan gewesen“, so Kracht. „Warum sollte ich Leute nicht behalten wollen, die ich gut finde!?“ Die Arbeitsmarktlage in der Corona-Krise spielte demnach durchaus eine große Rolle. „Ich glaube aber auch, dass eine Spartenleitung nur funktioniert, wenn man mit den Leuten auf Augenhöhe arbeiten kann, man sich gegenseitig inspiriert und eine gemeinsame Sprache spricht.“

Die 43-Jährige, die einst Schauspielerin in der Kinder-und Jugendsparte „Schnawwl" am Nationaltheater Mannheim war und dort in die Regie zu wechseln begann, muss ein Programm entwickeln, das auch in Meiningen und Rudolstadt funktioniert. Dafür holt sie sich vom Dresdner Theater Junge Generation den Dramaturgen Christoph Macha an ihre Seite.

Als Regisseurin für Kinder- und Jugendtheater arbeitete Kracht seit 2013 neben Dresden unter anderem in Münster, Darmstadt und Kaiserslautern sowie in Regensburg, wo Neundorff von Enzberg aktuell noch Intendant ist. „Ich stehe für ein konsequentes Kinder- und Jugendtheater, das wir für ein junges Publikum denken“, betont sie. Dieses habe größtenteils ja noch gar keinen Bezug zum Theater. „Wir haben die große Chance, Kinder und Jugendliche in die Welt der Kunst und Kultur einzuführen.“

Es geht Kracht um eine Welt jenseits von Smartphone, Laptop, Fernseher. Sie negiere das digitalisierte Leben nicht, setze im Theater aber dagegen. „Ich bin sehr analog!“ Sie suche nach Formen sichtbaren Theaters: „wo man sieht, wie die Dinge entstehen, aber trotzdem eine Geschichte erzählt bekommt und vom Zauber gepackt wird.“

Es verlange einen sehr offenen Spielertyp: „Die müssen toben können!“

Das Kinder- und Jugendtheater betrachtet sie als künstlerisches Zuhause. Es brauche Leute, die sich bewusst dafür entscheiden und sich für junges Publikum interessieren, sagt sie. Es verlange einen sehr offenen Spielertyp: „Die müssen toben können!“ Und Lust, nach neuen Spielformen zu forschen, müssten sie auch haben. Jule Kracht spricht zum Beispiel von performativem Theater und einer engen Zusammenarbeit mit dem Ballett.

Nicht richtig aufgestellt gut sei das Eisenacher Kinder- und Jugendtheater insofern, als Geld für eine ausgewiesene Stelle in der Theaterpädagogik fehlt. Ließe sich daran etwas ändern, hätte das für Jule Kracht oberste Priorität, derweil sechs Schauspieler für die Sparte „vielleicht auch reichen.“