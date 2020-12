Zum Tod von Wolfgang Bauer

Mit dem Tod von Wolfgang Bauer ist ein besonderer Mensch aus dem Ort verschieden, dessen Wirken Stadt und Bürger jahrzehntelang geprägt hat.

Geboren am 27. November 1955 in Sonneberg schickte sich Wolfgang Bauer an, mehr und mehr für Wurzbach und seine Bürger zu tun. Als Lehrer an der heutigen Wurzbacher Regelschule trat Wolfgang Bauer seinen Dienst 1982 an. In der Schule galt er immer als hilfsbereiter, einfühlsamer und ehrlicher Lehrer und Kollege. Als krankheitsbedingt 2010 keine Schulleitung an der Wurzbacher Regelschule die Geschicke der Lehranstalt leiten konnte, wurde Wolfgang Bauer im August als kommissarischer Schulleiter bestellt. Offiziell übernahm er die Schulleitung im Jahr 2013. Ihm sei es zu verdanken, dass an der Wurzbacher Regelschule mit ihren etwa 110 Schülern heute noch Wissen an junge Menschen vermittelt wird.

Eines der ersten Schlaglichter seines gesellschaftlichen Lebens setzte Wolfgang Bauer als er mit seiner Frau Katrin 1986 als Prinzenpaar beim Wurzbacher Fasching auftrat. Ein Jahr später trat er in den Karnevalsverein Grün-Gold Wurzbach ein und wurde 1988 Präsident des Karnevalvereins, dem er bis zu seinem Tode vorstand.

Auch in der lokalen Politik war Wolfgang Bauer engagiert. Er hob die Vereinswählergemeinschaft im Jahr 1999 aus der Taufe und zog im selben Jahr in den Stadtrat ein. Im Jahr 2004 wurde er 1. ehrenamtlicher Beigeordneter des Bürgermeisters. Nach kurzer, schwerer Krankheit endete auch dieses Amt mit seinem Tod am Montag, 21. Dezember.