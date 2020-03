Informationen für Kunden des Jobcenters Weimarer Land

Das Jobcenter Weimarer Land ist derzeit nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Sachbearbeiter sind aber da. So heißt es beim Jobcenter Weimarer Land, dass alle Zahlungen aktuell grundsätzlich weiterlaufen. Ergo: Die Auszahlung der Geldleistungen sei sichergestellt – Überweisungen würden wie gewohnt weiterlaufen. Bei Fragen sei das Jobcenter erreichbar unter den Telefonnummern: 0800 45555 00 oder 03644/531 242 (Standort Apolda), 03643/451 2940 (WE).

Alle Termine seien aktuell abgesagt. Baldmöglichst werden aber neue Einladungen verschickt. Derzeit würden keine Vermittlungs- oder Beratungsgespräche durchgeführt. Termin müssten Kunden aber nicht absagen! Es gebe dadurch keine Nachteile, weder Rechtsfolgen noch Sanktionen, versichert Jobcenterchef Michael Leiprecht.

Wer einen Antrag auf Alg II stellen muss, kann das auch online unter www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2 tun. Der Antrag kann ausgefüllt auch ohne Vorsprache in den Briefkasten des Jobcenters eingeworfen werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Formulare zur Weiterbewilligung oder für Veränderungsmitteilungen finden sich unter: www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2. Klärungen möglich unter: www.jobcenter-digital.de Nach der Registrierung kommt der PIN per Post. Nur für Notfälle (!) sei in den Centern ein persönlicher Kontakt möglich. Bitte an der Tür klingeln.