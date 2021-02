Zwei weitere Menschen und damit insgesamt 112 sind in der Stadt Gera am oder mit dem Corona-Virus gestorben. Am Mittwoch liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 79,5, teilte der Krisenstab der Stadt mit. Es gibt 126 (-14) aktiv Infizierte. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Seit Beginn der Pandemie sind 2773 Infektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden acht Neuinfektionen registriert. Insgesamt 2535 Menschen und damit 20 weitere gelten als genesen.