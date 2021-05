Jena und Gera lösen die Notbremse

Am Pfingstmontag hießen etliche Lokale in Gera Gäste im Freiluftbereich willkommen. Es war in Gera der erste Öffnungstag von Außengastronomie bei niedriger Sieben-Tage-Inzidenz. Terrassenbetrieb herrschte ab Mittag zum Beispiel am Kutscherhaus am Hofwiesenpark. Die Servicemitarbeiterinnen Christine David (links) und Katrin Jorzok freuten sich über viele Besucher.