Kaisers Kulinarik: Das Lächeln des Chien-Yung

Am 5. Februar endet für die Chinesen das „Jahr des Erd-Schweins“. Womit eine vergleichsweise „gemütliche und sinnliche Periode“ endet, denn Chinesen verbinden dieses Tierkreiszeichen mit Wohlstand und Genuss. Das daran anknüpfende „Jahr der Metall-Ratte“ verspricht indes laut Horoskop weniger Wohlbehagen.

Wie der Name erahnen lässt, wird es wohl frostiger; ja, folgt man dem Volksglauben, auch bedeutend asketischer. Was wenig Spielraum fürs Genießen verheißt. Grund für uns, vor dem „Zeitenwechsel“ in einem chinesischen Restaurant dem „Erd-Schwein“ das letzte Geleit zu geben. Wir testeten das vor zwei Monaten neu eröffnete Restaurant „Pavillon“ in Erfurt.

Das ist ein gewaltiger Bau, in Windeseile aus dem Boden gestampft, dessen Bestimmung erst dann ersichtlich wurde, als er in der letzten Bauphase erkennbare chinesische Konturen annahm. Als dann an einem nebligen Novemberabend erstmals der rote Neon-Namenszug „Pavillon“ aufleuchtete, ging uns ein Licht auf: Die Landeshauptstadt besitzt eine neue gastronomische Attraktion.

Bleibt die Frage, welcher Witzbold einen solchen Koloss „Pavillon“ taufte? Aus einer nostalgischen Laune heraus schlug ich in Meyers Lexikon Jahrgang 1928 nach: „ . . . Pavillon. Aus dem Lateinischen: Papilio: der Schmetterling! Ein Zelt oder Gartenhaus, oder leicht gebautes Gebäude …“

Kritiker von der Notwendigkeit seiner Existenz überzeugt

Natürlich wusste ich, wer hinter dem „Pavillon“ steckt. Immerhin kenne ich den Besitzer dieses gigantischen Fresstempels, Herrn Chien-Yung Cheok, den alle nur Yung nennen, schon seit Anfang der Neunziger. Damals eröffnete er in meiner Heimatstadt Mühlhausen, sein zweites (nach Eisenach) Lokal in Thüringen. Auch das taufte er „Pavillon“. Was übrigens anfangs von vielen besorgten Schnitzel- und Eisbeinfetischisten dieser damals noch etwas verschlafenen und Fremden gegenüber misstrauischen Kleinstadt als ein Frontalangriff auf die „gute alte bürgerliche Wirtshausordnung“ gewertet wurde.

Was Herrn Chien-Yung Cheok indes wenig störte. Vielmehr begann er, seine Kritiker mit konfuzianischer Unerschütterlichkeit mit Qualität und außergewöhnlicher Gastfreundschaft von der Notwendigkeit seiner Existenz zu überzeugen. Was ihm auch gelang, sodass er mit seiner neu gewonnenen Liquidität in weiteren Thüringer Städten neue Dependancen eröffnete.

Die natürlich alle nicht nur unter dem Namen „Pavillon“ firmierten, sondern auch bis heute mit einer nahezu identischen gastronomischen – den deutsche Essgewohnheiten angepasst– klug durchdachten Konzeption ihre Gäste zufrieden stellen. Vergessen die Zeit, da er als Exot galt. Inzwischen sprechen die Gäste seines kleinen „Pavillon“-Imperiums davon, dass sie bei „ihrem Chinesen“ einkehren, was den pfiffigen Kaufmann bewog, sich diesen Sammelbegriff für seine Lokale als Marke patentieren zu lassen – eine, wie sich inzwischen herausstellte, jener klugen Entscheidungen, die ihm seine Vorfahren als Mitgift fürs Leben in die Wiege legten, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland mehrere Chinarestaurants betrieben, unter anderem auch in Berlin und Leipzig.

Familie weiht ihn in die Geheimnisse der europäischen China-Küche ein

Als diese nach dem großen Krieg in Schutt und Asche lagen, verlagerten die Cheoks Anfang der Fünfziger ihre gastronomischen Aktivitäten ins damals wirtschaftlich aufblühende Ruhrgebiet. Meine Frage jedoch, wie viele Lokale Chien-Yung in Thüringen insgesamt eröffnete habe, ließ er fröhlich lächelnd unbeantwortet. Seine Chinarestaurants in Eisenach, Bad Langensalza, in Gera und vor allem auch das an der Augustmauer in Erfurt werden viele Leser persönlich kennen.

In China lebte Chien-Yung bis zu seinem 12. Geburtstag. In der Stadt Qingtian in der Provinz Zhejiang; mit rund 560.000 Einwohnern ein „Fliegenschiss“ auf der Landkarte Chinas, wie er mir – wiederum erneut lächelnd – erklärte. Wie in der Gastronomenfamilie Tradition, folgte er gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder dem Ruf der Sippe, die ihn in Deutschland schon recht jung an Jahren in die Geheimnisse der europäischen China-Küche einweihte.

„Meine schweißtreibenden Lehrstunden hinterm Wok waren hart aber richtungweisend“, bekennt der erfolgreiche Gastronom, der sich die Leitung des neuen Erfurter „Pavillon“ mit seinem Bruder Chien-Ping teilt. Für den Bau trennte er sich übrigens von einigen seiner älteren Restaurants – auch von dem in der Erfurter Innenstadt – , die man ihm förmlich aus den Händen riss, wie ein Insider berichtete. Wussten doch die Erwerber, dass sie nicht nur in ein gut florierendes Lokal einstiegen, sondern, gewissermaßen als Bonus, mit jedem „Pavillon“ auch so etwas wie einen Mythos erwarben.

Keine China- Klischees a la Walt-Disney-Land

Er wolle sich konzentrieren, begründet Yung diesen Schritt. Die Fläche von etwa 1000 Quadratmetern seines neuen Domizils in Erfurt bestätigt das eindrucksvoll. „Und auch etwas kürzer treten“, fügt er dann lächelnd hinzu. Eine Aussage, die ich mal als kleinen Witz werten möchte.

Als wir an einem frühen Donnerstagabend das „Pavillon“ durch die riesigen Glasflügeltüren betraten, blieb mir für einen kurzen Moment die Luft weg. Alles hätte ich erwartet – mit heißem Wok-Öl geschwängerte Luft, kitschige rot lackierte Schleiflackmöbel, verspielte Lampions mit roten Bommelchen, pompöse Samtsesselchen und geschwungene Brückchen, die über künstliche Wasserläufe führen, in denen sich rot-weiße Kois verlustieren.

Erprobte- China- Klischees a la Walt-Disney-Land, mit denen in der Regel chinesische Gastwirte ihre Gäste beeindrucken wollen. Dieser Kitsch hat jedoch mit dem modernen China so wenig gemeinsam wie Discounter-Gefrier-Frühlingsrollen mit jenen ständig frisch nachgereichten Originalen auf dem Erlebnis-Büfett des „Pavillon“, an dem sich der Gast mittags von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr und abends von 17.30 bis 23.00 Uhr getreu dem alten chinesischen Motto „All you can eat & drink“ bedienen kann.

Eis-, Obst- und Süßspeisenbüfett lädt zum Schlemmen ein

In der Mittagszeit übrigens, um einmal in medias res zu gehen, kostet so ein Spaziergang durch die Köstlichkeiten der chinesischen Küche inklusive der Getränke 12,90 Euro. Abends, wenn das Selbstbedienungsbüfett zusätzlich mit a la minute zubereiteten Grill-Spezialitäten aufgerüstet wurde, für nicht minder preiswerte 22,90 Euro. Dafür kann der Gast nicht nur die süßsauer oder scharf zubereiteten Delikatessen der südchinesischen Sezuan-Küche genießen, sondern auch Sushi, ungezählte Fischgerichte und appetitliche vegetarische Kreationen.

Zum Abschluss lädt ein opulentes Eis-, Obst- und Süßspeisenbüfett zum Schlemmen ein. Wobei eine Besonderheit erwähnt werden muss: Die fünf Köche – ausschließlich chinesische Landsleute, die Yung nach wie vor in seiner Heimat rekrutiert, – verwenden kein Geschmack verstärkendes Glutamat. Neben einer hauseigenen Geschmacksnote auch ein Grund, warum die Brüder Cheok sogar ihre eigenen Gewürze mischen.

Apropos schlemmen: Wer sich zwischen Peking-Suppe, Sojasprossensalat, knuspriger Ente süßsauer und flambierter Banane einmal die Zeit nimmt und beobachtet, mit welcher Brachialgewalt sich selbst die zartesten Persönchen hemmungslos vollstopfen, wird automatisch zum Fremdschämer.

Kaum jemand nutzt die angebotenen Stäbchen. „Die werden bestenfalls beim Weggehen als Souvenir eingesteckt“, verriet uns unsere Bedienung, Frau Chung. Eine zierliche junge Vietnamesin, die seit drei Jahren in den Thüringer Restaurants der Familie Cheok arbeitet. „Sie ist uns so ans Herz gewachsen, dass wir sie einfach adoptiert haben. Unsere Ziehtochter halt.“

Dabei schenkte uns Herr Yung erneut das Lächeln eines Buddhas, nachdem ihm eine Buddha-Fastenspeise geopfert wurde, Eine vegetarische Kreation aus Tofu, Gemüse, Bambussprossen, chinesischen Champignons und unendlich viel Knoblauch, die man im „Pavillon“ für 9,90 Euro ordern kann. Wir hingegen wählten Gerichte aus einer umfangreichen Karte. Nur ein wenig teurer.

Sie überzeugten uns durchweg mit Qualität und Geschmack. Was wohl auch daran festgemacht werden kann, dass chinesische Speisen weder mikrowellentauglich sind noch vorgefrostet werden können. Natürlich bestellten meine Tester als Hauptgericht knusprige Ente. Und das in den unterschiedlichsten Variationen.

Weiterer Pavillon der chinesischen Köstlichkeiten in Erfurt geplant

Ich hingegen, ein bekennender Suppenfan, verliebte mich in die heiße Wang-Tang Suppe, in der sich die mit Schweinefleisch gefüllten namensgebenden Teigtäschchen aus Weizenmehl und Stärke derart räkelten, dass ihr Verzehr Lust auf mehr machte. Zweimal habe ich deshalb diese Suppe bestellt, die ständiger Reisebegleiter während meiner Exkursion durch China war. Sogar diese Teigtäschchen werden im Haus Cheok frisch zubereitet; wovon ich mich in der Küche überzeugen konnte.

Wer Lust auf eine originale Peking-Ente verspürt, kann diese übrigens im „Pavillon“ vorbestellen. Als Bestandteil eines Vier-Gänge-Menüs kostet so ein Essen für vier Personen 95,00 Euro. Wenn man bedenkt, welcher Aufwand bei der Zubereitung betrieben werden muss, ein mehr als fairer Preis.

Da ich beim Testen erkannt worden war, gesellte sich Chien-Yung noch vor dem Dessert zu uns. Er erzählte uns nicht nur, dass er als Großhändler eine gute Tradition fortführt und seine Ware aus einem familieneigenen Großhandel bezieht, sondern dass er in absehbarer Zeit im Norden Erfurts einen weiteren Pavillon der chinesischen Köstlichkeiten eröffnen wolle.

„Kompliment, lieber Yung. Aber Hand aufs Herz – wie viel China steckt in deinen Läden?“

„Eigentlich inklusive Herstellung, Personal, Interieur und natürlich der Speisen mehr als 95 Prozent“, antwortete er ganz ernst. „Nur die frischen Zutaten aus der Region drücken das Ergebnis auf unter 70.“

Da war er wieder: der Schalk und dieses umwerfende Lächeln.