Advent war und ist vor allem Märchenzeit. Auch mir erzählte meine Großmutter früher diese schaurig schönen altbackenen Geschichten, in denen brave Menschen plötzlich über den Schatten ihrer Ängste springen und in der Regel mit Erfolg über das Böse siegen. Und solche Märchen gibt es bis heute. Manchmal werden sie wahr.

Mein Märchen beginnt auf einem maroden Vierseitenhof und führt ins beschauliche Alach – einen Ortsteil von Erfurt, rund sieben Kilometer westlich vom Zentrum, mit knapp tausend Einwohnern, einer Kirche und einer wunderbar altmodischen Bäckerei. Bis vor drei Jahrzehnten lebten die Menschen hier fast ausschließlich von der Landwirtschaft, die ihnen dank besonders fruchtbarer Böden einen Wohlstand bescherte, von dem bis heute zahlreiche jahrhundertealte bäuerliche Anwesen künden. Einige von ihnen sind inzwischen leider in einem derart desolaten baulichen Zustand, dass man um ihren Fortbestand fürchten muss – ein trauriges Schicksal, das beinahe auch den oben erwähnten Vierseitenhof aus der Biedermeierzeit getroffen hätte.

Treffpunkt für Gourmets geschaffen

Zum Glück gab es das Ehepaar Robby und Judith Poßner. Entschlossen begann es vor rund elf Jahren mit der sorgfältigen Restaurierung der ersten Gebäude. Die dauert noch heute an, denn an maroder Bausubstanz mangelt es dem Grundstück nicht, das inzwischen als „Magdalenengut“ nicht nur Denkmalpfleger begeistert.

Doch das Engagement der Poßners ging weit über eine profane Sanierung hinaus. Als Krönung ihrer Träume gelang es ihnen, ihre Tochter Anita davon zu überzeugten, gemeinsam mit ihrem Ehemann Bastian in dem zuerst hergerichteten Seitenflügel des Gutes einen Treffpunkt für Gourmets einzurichten.

Eine Vorstellung, die bei den beiden gastronomischen Globetrottern – er war als begnadeter Koch unterwegs, sie als Restaurantfachfrau und leidenschaftliche Sommelière – anfangs sicherlich Gänsehaut erzeugt haben musste. Sie hatten ganz andere Pläne.

Ob aus Dankbarkeit gegenüber den Eltern oder einfach nur, um sich einer eigentlich unlösbaren beruflichen Herausforderung zu stellen, vermag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls eröffneten die beiden 2015 auf dem Magdalenenhof das Restaurant „Lenchen“. Wenn auch von Anfang an mit der Prämisse, dass für sie das von ihnen gegründete Restaurant in Alach nur ein Zwischenstopp sei.

Was ich hingegen beurteilen kann, ist die Tatsache, dass dieser Sidestep aus tiefster Überzeugung vollzogen wurde. Ich selbst war mehrfach Gast dort und wurde auf eine Art und Weise bewirtet, dass ich davon zu träumen begann, dass Alach so etwas wie ein Thüringer Baiersbronn werden könnte.

Für alle, die mit diesem Ortsnamen nichts anfangen können: Diese beschauliche Schwarzwaldgemeinde ist das Feinschmecker-Mekka Deutschlands.

2016 mit dem Titel „Gastronomen des Jahres“ ausgezeichnet

„Olle Kamellen“, wird jetzt manch Leser einwenden. „Wissen wir doch schon längst alles aus Presse, Funk, Fernsehen und Internet. Wo also bleibt das versprochene neue Märchen?

Gemach, gemach. Immerhin möchte auch ich einer journalistischen Chronistenpflicht nachkommen. Nicht jeder Leser beispielsweise weiß, dass Anita und Bastian 2016 mit dem Titel „Gastronomen des Jahres“ ausgezeichnet wurden und als Einheit mit dem „Magdalenengut“ ein Jahr später den Thüringer Wirtschaftspreis in Empfang nehmen durften.

Doch über all diesen Auszeichnungen und anderen öffentlichen Huldigungen stand das Damoklesschwert der Schließung, denn mit derselben Leidenschaft, mit der sie über drei Jahre lang ihre Gäste glücklich machten, bastelten die beiden „gastronomischen Wandervögel“ (danke Michael Keller für diese Formulierung) an einer Fortsetzung ihrer Abenteuer-Reise auf den Spuren des guten Geschmacks.

Ja . . . und dann kam er wirklich: Der Tag X, an dem Anita und Bastian im Frühjahr diesen Jahres ihren lange geplanten Rückzug verkündeten.

Zurück blieben die Fragen, wer in die Fußstapfen der beiden erfolgreichen Gastronomen treten solle? Und: Wer traut sich das überhaupt zu?

Womit endlich mein heutiges Märchen beginnt!

Aus „Lenchen“ wurde „Magda“

Ohne auf solche Fragen, wie den fehlenden gastronomischen Nachwuchs, aber auch den sinkenden Mut zur Selbstständigkeit näher eingehen zu wollen, muss trotzdem erwähnt werden, dass ähnliche Geschäftsübergaben – besonders im gehobenen gastronomischen Segment – nur recht selten von Erfolg gekrönt werden. Nicht nur, weil es kaum einem Nachfolger gelang, den hohen Erwartungen ihrer anspruchsvollen Klientel gerecht zu werden, sondern auch, weil sie vor einer Bürokratie die Waffen strecken mussten, die besonders in der Kleingastronomie jegliche Spontanität und eigene Kreativität zwangsreguliert.

Ein Blick in den Gastraum. Foto: Florian Trykowski / florian trykowski

Dass sich überhaupt eine Handvoll Bewerber für die Nachfolge des „Lenchen“ fand, ist allein schon bemerkenswert. Am bemerkenswerten jedoch ist der Nachfolger, den man auserkor: André Radke, ein inzwischen fast dreiunddreißigjähriger Erfurter, der sich ähnlich wie seine Vorgänger den rauen Wind der internationalen Spitzengastronomie um die Nase wehen ließ. Im Erfurter „Zumnorde“ gelernt, zog es ihn sowohl in deutsche Hotels wie auch in ausländische Spitzenrestaurants. An dieser Stelle alle Stationen aufzuzählen, würde das Format sprengen. Bevor er in das Magdalenengut einzog, verwöhnte er einige Jahre als lukullischer Wanderkoch die High Society rund um den Erdball; bekochte den Formel-Eins-Zirkus ebenso, wie Spitzensportler auf großen Meetings oder bekannte Schauspieler am Set.

„Letztendlich haben wir uns für André entschieden, weil er uns sympathisch war“, verlautbarten seine beiden Vorgänger, nachdem er unter ihrer Regie schon mehrere Monate vor der endgültigen Übergabe hin und wieder „Lenchen“-Duft schnuppern durfte.

Das übrigens – nach einer interessanten Internetabstimmung – mit dem Tag seines Einstiegs in „Restaurant Magda“ umgetauft wurde.

Kulinarische Verführungen – veredelt mit einem Hauch von Internationalität

Festgehalten hat der „neue Besen“ erfreulicherweise am gastronomischen Credo des kleinen romantischen Restaurants mit seinen rund 24 Plätzen. Was nach wie vor bedeutet, dass eine Vorbestellung unerlässlich ist. Und das auf Bitten des Chefkochs unbedingt mit vierundzwanzigstündigem Vorlauf, denn jedes Menü ist eine handgefertigtes Unikat. Das „Magda“ also auf gut Glück anzulaufen, wird wahrscheinlich weniger erfreulich enden, wie die meisten Märchen, mit denen meine Großmutter die Wartezeit bis zum Fest überbrückte.

Denn mittlerweile hat es sich in Feinschmeckerkreisen herumgesprochen, dass außer an den Ruhetagen Montag und Dienstag auf den Gast allabendlich ab 18 Uhr ein Vier-Gänge-Menü wartet: mit Leidenschaft und Pfiff kreierte kulinarische Verführungen mit starkem regionalen Bezug; veredelt mit einem Hauch von Internationalität.

Eine sicherlich sogar für meinen zuweilen etwas lyrisch angehauchten Schreibstil etwas überschwängliche Formulierung. Sie mag zum einen der Freude geschuldet sein, dass diese Lokalität mit ihrer Qualität erhalten blieb. Entscheidend aber war letztendlich: Sowohl das von unserer Vorhut getestete Menü (es kostet in der Regel 65,00 Euro und ist jeden Cent wert), wie auch das unsere, erfüllte unsere ohnehin bereits hochgesteckten Erwartungen. Wozu unter anderem ein wunderbares Brotsortiment beitrug – bestehend aus Senf- und Zwiebelbrot mit einer aromatisch duftenden Herbstkruste – , mit dem man uns auf die folgenden Gänge einstimmte. Anders als in ähnlichen Erfurter sogenannten Feinschmeckerlokalen stapelt man dabei nicht mit dem Etikett „hausgebacken“ hoch, sondern verweist auf die gegenüber gelegene Traditionsbäckerei Thor. Ein Wink, dem ich übrigens schon nach meinem ersten Besuch im „Lenchen“ dankbar gefolgt war.

Ja, und dann der Service:

Da Andrés Partnerin mit den zwei gemeinsamen Kindern sicherlich voll ausgelastet ist, fehlte dem jungen Patrone natürlich ein Äquivalent im Service. Bis zu jenem Moment jedenfalls, als ihm Patrik über den Weg lief – ein hochmotivierter Kellner, der aus dem Hessischen nach Erfurt zog und der nicht nur mit unglaublicher fachlicher Kompetenz und ausgesuchter Höflichkeit jeden einzelnen Menügang kommentierte, sondern auch über ein Weinwissen verfügt, das dem von Anita ebenbürtig ist.

Mit ihm zusammen und einer diskret im Hintergrund agierenden Angélique bereitete uns das verschworene Team einen Abend, den ich einfach als märchenhaft bezeichnen möchte.

