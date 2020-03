Kaisers Kulinarik: Nostalgische Verlockungen

Felsenfest davon überzeugt, eine gute Berufswahl getroffen zu haben, betrat an einem heiteren Augustmorgen des Jahres 1993 die frisch gebackene Erzieherin Carina Sitte fröhlich jenen Kahlaer Kindergarten, in dem sie in den nächsten Jahren kleine Menschenskinder behutsam auf den Weg ins Leben führen wollte. Eine Fröhlichkeit, die kaum zehn Minuten später auf eine harte Probe gestellt wurde, denn lapidar wurde ihr an diesem Morgen mitgeteilt, dass sie sich aufgrund einer „unvorhersehbaren“ Erzieherinnenschwemme arbeitslos melden müsse.

Während für die meisten Schicksalsgenossen eine Welt zusammenbrach, schüttelte sich Carina jedoch nur kurz den Schreck aus den Gliedern und zog eine jener Karten aus dem Ärmel, die sie klugerweise für derartige Notfälle dort versteckt hatte. Kurz: Sie setzte einen lang ersehnten Traum in die Tat um und kümmerte sich fortan statt um launische Kinder um nicht minder launische Gäste. Immerhin verfügte sie über einige Erfahrungen in diesem Metier, denn schon seit Jahren hatte sie die landläufig bekannten finanziellen Engpässe eines Azubis regelmäßig mit dem bescheidenem Salär einer Aushilfskellnerin überbrückt.

Kurz entschlossen heuerte sie noch am selben Tag auf der „Leuchtenburg“ an. Schon nach einem Jahr jedoch hatte sie ihre Fähigkeiten derart weiterentwickelt, dass in ihr der Plan reifte, eines jener kleinen Kaffees oder Bistros zu eröffnen, in denen Muttis Windeln wechseln können und sich Tagträumer und Pensionisten stundenlang an einem Tee festhalten dürfen. Ein Floh, den sie sich da ins Ohr gesetzt hatte, von dem sie Gott sei Dank eine gute Freundin befreite. Die riet ihr, sich getreu ihrem Naturell eine Gaststätte zu suchen, in der man von ständig wechselnden aber liquiden Gästen auf Trab gehalten wird.

Wie der Zufall so spielte, konnte ihr selbige Freundin nur wenig später berichten, dass die Besitzer des Waldgasthofes „Zu den vier Linden“ in Vollradisroda nach einem neuen Pächter Ausschau hielten. „Vollradisroda, wo soll das denn sein?“, hatte Carina anfangs gefrotzelt. „Ist ein Ortsteil von Döbritschen, Weimarer Land“, wurde sie von ihrer Vertrauten aufgeklärt. Das erzählte sie mir während unseres turbulenten Abschlussgespräches nicht ohne Augenzwinkern.

„Döbritschen? Da wohnen sicherlich Döbritscher? Klang mehr wie der Markenname für ein dunkles Soßenbrot.“ Trotzdem fuhr sie hin ... und pachtet das Anwesen nahezu aus dem Stand.

Für alle Leser, denen es ähnlich ergeht wie anno dazumal der jungen Carina, eine kurze historische Exkursion: Der Ort Vollradisroda taucht erstmals in einer Urkunde vom 22. Oktober 1262 auf. Damals schenkte ein Kranichfelder Adelsgeschlecht dem Kloster Oberweimar eine Siedlung namens „Volradesrode“ inklusive einer „Hufe“ Land (altes deutsches Flächenmaß – territorial zwischen 7,5-20 ha).

Carina Sitte. Foto: Matthias Kaiser

Nur sporadisch gibt es weitere Nachrichten aus einer nebulösen Vergangenheit. Historisch belegt ist jedoch die Tatsache, dass die bescheidene Siedlung in den barbarischen Thüringer Erbfolgekriegen im 15. Jahrhundert dem Erdboden gleichgemacht wurde. Während indes die Mehrzahl solcher derart geschändeten Flecken heute nur noch als Wüstungen in den Geschichtsbüchern herumgeistern, errichteten einige Unverdrossene kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg auf den geschleiften Mauern neue Häuser.

Was nach den mageren Jahren des blutigen Krieges wohl vorrangig den reichen Wildbeständen geschuldet war; anderseits aber auch an den unerschöpflichen Holz- und den ergiebigen Tonvorkommen gelegen haben dürfte. Das führte dazu, dass der von Döbritschen über Eisenberg nach Gera verlaufende Handelsweg – die heutige Töpferstraße – mitten durch den Ort geht.

Es folgten Jahre, in denen Vollradisroda aufblühte, wie die vielen Buschwindröschen, Märzenbecher und Leberblümchen im nahen Münchenrodaer Grund nach einem warmen Frühlingsregen, die jährlich Tausende Naturfreunde zu einem Spaziergang locken.

Diese Gesundung musste natürlich mehrmals im Jahr gefeiert werden. Zu diesem Zwecke pflanzten damals die Bauern vier Linden an die Eckpunkte eines Festplatzes, auf dem sie fortan das Tanzbein schwangen, ihre jungen Paare vermählten und Gott unter freiem Himmel für die guten Ernten dankten. Festivitäten, für die man eine bescheidene Ausschankhütte baute, die man nach den dort gepflanzten vier Linden benannte. Der Vorläufer des heutigen Waldgasthofes. Sonst passierte nicht viel. Ausnahme bildete eigentlich nur das Jahr 1806, als der Flecken mit dem Vorbeimarsch sowohl der napoleonischen Truppen, wie auch der preußischen unter General Hohenlohe – beide auf dem Weg zur Schlacht von Auerstedt – die niederen historischen Weihen empfing.

Mitte des 19. Jahrhunderts – der exakte Zeitpunkt ist unbekannt – wurde das kleine Hüttchen durch das heute noch bewirtschaftete Gasthaus ersetzt, an dem auf den ersten Blick kaum bauliche Veränderungen erkennen kann. Im Grunde genommen ist der Waldgasthof „Zu den vier Linden“ ein original erhaltenes und aktiv bewirtschaftetes Heimatmuseum.

Na ja, vielleicht sollte der Ordnung halber erwähnt werden, dass im Laufe der Jahre natürlich Strom gelegt wurde; dass die Toiletten mit einer Wasserspülung aufgerüstet wurden und dass man mittels eines Telefons Kontakt zur Außenwelt halten kann. Sonst ist alles beim Alten geblieben: die zwei mit dem alten Hausrat dekorierten kleinen Gaststuben, die ausgetretenen Sandsteinstufen und eine Küche, die bei Andrang aus allen Nähten zu platzen droht.

Auch die sicherlich von einer Feierabendbrigade Mitte der Achtziger verlegten farbig gesprenkelten Agglomeratfliesen, mit denen damals der Großteil der Fußböden im Haus ausgelegt wurde, gehören zum alten Inventar. Täglich gründlich gereinigt, erinnern sie ältere Besucher wie mich an eine Zeit, als gesprenkelte Agglomeratfliesen als heiß begehrte Luxusgüter ausschließlich unterm Ladentisch verhökert wurden.

Aber nicht wegen der bunten Fliesen, sondern dank seiner guten Küche, avancierte das Gasthaus dann vor rund vierzig Jahren zu einem der beliebtesten Ausflugsziele vor allem von Gästen aus Jena, Weimar und Apolda. Wer die Thüringer Küche anbetete, fand hier einen Wallfahrtsort, ihr zu huldigen. Ein Heiligtum, an dem auch Carina Sitte in keinem Augenblick ihres Engagements zu rütteln wagte. Auch nicht, als ihr „erfahrene“ Gastroberater und Handelsvertreter beteuerten, dass eine zeitgemäße Runderneuerung des Gasthauses unabdingbar sei.

„Denen ging es einfach nur ums schnelle Geld. Wäre ich ihren Ratschlägen gefolgt, wäre ich unweigerlich pleite gegangen“, erklärte sie mir, während sie fünf Espressi zubereitete. Auch nach 25 Jahren als Wirtin fegte die jung gebliebene Carina wie ein Wirbelwind durchs Revier. Für mein obligatorisches Abschlussgespräch war ich gezwungen, ihr wie ein Schoßhund zu folgen. Obwohl sie am Tag unseres Besuches – einem trüben Donnerstagmittag, das Lokal war bis auf den letzten Platz besetzt – einen ihrer seltenen „freien“ Tage hatte, gelang es ihr nicht, einfach nur zuzusehen, wie ihre fleißigen Mitarbeiterinnen umherwuselten.

„Nicht nur, dass ich mir als Pächterin finanzielle Verpflichtungen ans Bein gebunden hätte, vor denen meine vorsichtigen Vermieter bis heute zurückschrecken, wäre ich bei solchen Investitionen gezwungen gewesen, meine Preise derart anzuheben, dass ich viele meiner Gäste verloren hätte.“

Und so scheuert und poliert sie das in die Tage gekommene Anwesen mit derartiger Hingabe, als handle es sich um eine lieb gewordene Antiquität. Natürlich investiert sie auch – jedoch immer mit jenem kaufmännischen Weitblick, der notwendig ist, um den Verlockungen einer Zeit zu widerstehen, die mit oberflächlichem Hochglanz auf Pump wirbt. Was auch für ihr Angebot steht, vorrangig für die Speisen, die sie in Handarbeit aus besten Zutaten nach Rezepturen zubereitet, die aus einer Zeit stammen, in denen die Köche noch ohne künstliche Aromen und Convenience auskamen.

Inzwischen hatte Carina ihre Espressi einer Runde fröhlicher Wandersleute serviert. „Vielleicht noch einen Kuchenteller zum Dessert?“, bot sie an (vier verschiedene Sorten Thüringer Kuchen für 3,75 Euro). Oder vielleicht „Apfel im Schlafrock“ (frittierte Apfelringe umhüllt mit Eierkuchenteig für 3,70 Euro)?“ Die Runde stöhnte: „Erst die wunderbaren Pilzsuppen (3,30 Euro), dann die riesigen Rouladen mit Klößen (12,90 Euro) und der zarte Rehbraten (13,90 Euro) – bitte diesmal nicht, liebe Carina. Wir platzen sonst. Beim nächsten Mal tauschen wir die Suppen gegen den Nachtisch.“

Carina Sitte spielt gekonnt die Schmollende und zaubert ein Lächeln ins Gesicht, das ich neben ihrer guten thüringischen Küche als das Highlight auf ihrer Angebotskarte bezeichnen möchte.