Karten beim Oßmannstedter Carneval Verein ausverkauft

Die Termine sind alle ausverkauft, lediglich für die Karnevalsveranstaltung am Sonntag, dem 23. Februar, 14 Uhr, gibt es noch einige Restkarten. Ansonsten freuen sich die Aktiven des Oßmannstedter Carneval Verein (OCV) und die Gäste auf den Auftakt am Samstagabend. 19.11 Uhr geht es in der Parkhalle los.

Dass die OCV-Mitglieder fürs neue Programm monatelang geprobt haben, bestätigt Uwe Romankewitz vom OCV auf Nachfrage. In der vergangenen Woche habe man die Durchlaufprobe absolviert, um zu schauen, wie der Ablauf inklusive Requisitenumbau und Kostümwechsel funktioniert. Am heutigen Freitag steht zudem noch die Generalprobe an. Dass alle klappt, hofft man. Immerhin wäre das der schönste Lohn für alle die Mühe im Vorfeld.

Zwischen Zahlen und Magie

Unter dem Motto „Beim OCV erleben sie Zahlen und Magie“ jedenfalls sollen die Gäste unterhaltsame Stunden mit anschließendem Tanz erleben. Gezeigt werden im rund dreistündigen Programm zahlreiche Tanzdarbietungen, wobei es auch ein junges Tanzpaar – Emma und Maja – geben wird.

Auch ein Tanzpaar wird beim OCV-Programm zu erleben sein. Foto: Foto: Familie Romankewitz

Zudem treten Frauentanzgruppe, Männerballett und „Honey Bees“ auf der Bühne auf. Nicht fehlen wird auch eine Multi-Media-Show., in der es um die Verschmutzung der Meere gehen soll.

Auch technisch ist der Oßmannstedter Carneval Verein gut vorbereitet. Der Sachschaden, der durch einen Einbruch in der Vorweihnachtszeit entstanden war, konnte inzwischen durch Eigenmittel vorerst ausgeglichen werden, so dass es den Gästen an nichts fehlen dürfte. Stehtische, einen Durchlaufkühler und Bier wurden seinerzeit entwendet.

Auch in die Parkhalle wurde in der jüngeren Vergangenheit viel Geld gesteckt, um die Bedingungen dort spürbar zu verbessern. Einer erfolgreichen Session dürfte also nichts mehr im Wege stehen.