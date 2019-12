Erfurt. In den Thüringer Städten wird es in der Silvesternacht kein generelles Verbot von Feuerwerken geben. Anträge der Umwelthilfe wurden abgelehnt.

Kein generelles Böllerverbot in Thüringer Städten

Feuerwerk-Fans in der Thüringer Landeshauptstadt müssen in der Silvesternacht nicht auf ihr lieb gewordenes Ritual verzichten. Ein generelles Böllerverbot, wie es die Deutsche Umwelthilfe fordert, komme für Erfurt nicht in Betracht, versicherte Jörg Lummitsch, Amtsleiter des städtischen Umwelt- und Naturschutzamtes. Man halte den gültigen Grenzwert der Luftbelastung von 40 Mikrogramm je Kubikmeter mit Werten von 21 Mikrogramm je Kubikmeter – das sei der Jahresmittelwert für 2018 in der Bergstraße – ein, so Lummitsch.

Damit gelte Erfurt als Stadt mit wirklich hoher Lebensqualität und kommt damit an die von der Weltgesundheitsorganisation geforderten 20 Mikrogramm nah heran. Währenddessen nach gültigem Recht Überschreitungen an 35 Tagen zulässig sind, wurden in der Thüringer Landeshauptstadt im Jahre 2018 lediglich an sieben Tagen solche festgestellt.

In Erfurt in diesem Jahr bisher vier Überschreitungstage

In diesem Jahr hat Erfurt bisher vier Überschreitungstage zu verzeichnen. Das Maßnahmenpaket der Landeshauptstadt habe sich im Hinblick auf Feinstaub als sehr effektiv erwiesen. Eine Ausweitung des Maßnahmenpaketes werde daher nicht für erforderlich gehalten, hieß es.

Auch in Mühlhausen weist man den Antrag der Umwelthilfe zurück. Es werde kein Verbot des Silvesterfeuerwerks geben. „Laut einer ersten rechtlichen Einschätzung des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen ist es den Kommunen gar nicht möglich, die Forderung umzusetzen, da die Zuständigkeit beim Land liegt“, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Zugleich bestehe kein akuter Handlungsbedarf, da die Feinstaubbelastung in Mühlhausen seit Jahren kontinuierlich gesunken sei, mittlerweile stetig und deutlich unter dem gesetzlich zulässigen Grenzwert liege. Die Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte im Luftreinhalteplan zeigten Wirkung.

Gera weist Behauptung der Umwelthilfe zurück

In Gera wies man die Behauptung der Umwelthilfe, wonach der empfohlene Grenzwert für Feinstaub in Gera überschritten wurde, als „nicht richtig“ zurück. 2018 habe das Jahresmittel in Gera bei genau diesem Wert gelegen. Nicht einmal am Silvestertag sei der Tagesmittelwert erreicht worden.

Es handele sich beim Silvesterfeuerwerk um einen Brauch, welcher von weiten Teilen der Bevölkerung als selbstverständlich und als Gewohnheit wahrgenommen werde. Diesen einzuschränken oder zu verbieten, bedürfte sehr guter Gründe. „Aus hiesiger Sicht liegen für Gera in der Gesamtheit diese Gründe nicht vor“, hieß es.

In Weimar bleibt es beim bekannten Böllerverbot in der historischen Altstadt. Ein generelles Verbot in der gesamten Stadt werde es nicht geben, versicherte der Sprecher der Stadtverwaltung, Andy Faupel.

