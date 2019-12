Wartburgregion: Größter Thüringer Landkreis kann gebildet werden

„Auf eine gemeinsame Zukunft“, sagt Klaus Bohl (Freie Wähler), als fest steht, dass eine große Mehrheit im Landtag am Donnerstag für die Fusion der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis gestimmt hat. Die Worte richtet der Bürgermeister der heutigen und künftigen Kreisstadt Bad Salzungen an Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und Landrat Reinhard Krebs (CDU). Alle drei sitzen auf der Zuschauertribüne.

Dort hören Wolf und Krebs, wie ihnen der Landtagsabgeordneten Wolfgang Fiedler (CDU) vorwürft, dass sie „geschachert“ und das Parlament „erpresst“ haben. Aber das stecken sie jetzt auch noch weg. Denn sowohl die rot-rot-grünen Regierungsfraktionen als auch die CDU stimmen zu, dass die Stadt Eisenach zum 1. Januar 2022 ihre Kreisfreiheit aufgibt und Teil des Wartburgkreises wird. Ein Nein gibt es von der AfD-Fraktion.

Das Land lässt sich die Fusion 46 Millionen Euro kosten. Davon entfallen 23,5 Millionen Euro auf den Wartburgkreis und 22,5 Millionen auf die Stadt Eisenach. Das Geld wird gestaffelt über mehrere Jahre ausgezahlt. Es dient dazu, die Städte und Gemeinden des Kreises nicht über Gebühr zu belasten, wenn Eisenach wieder zu ihnen stößt und ermöglicht der Stadt, endlich wieder solide Haushalte aufstellen zu können.

Bad Salzungen bleibt die Kreisstadt

„Es ist eine große Erleichterung“, sagt OB Wolf. Landrat Krebs gibt zu: Wenn er von vornherein gewusst hätte, wie lange so ein Prozess dauert, hätte er „weiche Knie bekommen“. Beide sind überzeugt, das Richtige für die Zukunft in der Wartburgregion getan zu haben.

In der Debatte zum Gesetz spricht Dirk Adams, Vorsitzender der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, vom größten Landkreis, der jetzt in Thüringen entsteht. Dieser sei ein „starker Player, habe Power und Wirtschaftskraft“ und das werde „gut für die Menschen sein“. Adams, der Ende letzten Jahres in einer Debatte mit Eisenacher Stadträten genervt angesichts neuer Forderungen regagierte, äußert jetzt Verständnis. Wenn alte Strukturen aufgegeben würden, sei immer die erste Frage, was man davon habe. „Aber Sie sind aus der egoistischen Nabelschau herausgetreten“, sagt er an die Adresse von Wolf und Krebs gerichtet. Claudia Scheerschmidt, kommunalpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, findet es „legitim“, dass eine Stadt und ein Kreis das Beste für ihre Bewohner aushandeln. Das habe nichts mit „Schacherei“ zu tun.

Von einem „Meilenstein“ , der in die „Geschichtsbücher“ eingeht“, spricht Anja Müller (Linke). Während Marcus Malsch (CDU), der wie Müller im Wartburgkreis beheimatet ist, nicht in die Lobeshymnen einstimmt. Für ihn ist die Fusion der Tatsache geschuldet, dass Innenstaatssekretär Uwe Höhn (SPD) den Wartburgkreis zerschlagen wollte. Höhn weist das zurück. Er habe sich nachweislich gegen diesen Vorschlag ausgesprochen. Dass Eisenach jetzt Große Kreisstadt wird, erklärt der Staatssekretär mit mehr Aufgaben, die im Gegensatz zu einer großen kreisangehörigen Stadt zu erfüllen sind. Der für Thüringen bisher einmalige Status sei außerdem der Ausgleich dafür, dass die „stolze Stadt Eisenach“ auf die Kreisfreiheit verzichtet. Kreisstadt und Sitz der Kreisverwaltung bleibt Bad Salzungen.

In Eisenach, so informiert der Landrat, wird es einen „Dienstsitz“ der Verwaltung mit mehreren Gebäuden geben. Diesen Service für die Bürger Eisenachs und des nördlichen Wartburgkreises zu entwickeln, habe man jetzt rund zwei Jahre Zeit. Im Herbst 2021 werde der Kreistag erstmals einen gemeinsamen Haushalt verabschieden. Diesen Kreistag wählen die Eisenacher bereits mit und zwar laut Gesetz im zweiten Quartal 2021. Die Legislaturperiode des derzeitigen Kreistages endet vorfristig.