Klare Kante: Gesund muss schmecken

Zugegeben, Schulessen ist irgendwie uncool. Keine Pommes, keine Hamburger, Schokolade ganz selten, von Cola oder Limo ganz zu schweigen. Einziger Lichtblick sind zerkochte Nudeln mit schlabbriger Tomatensoße. Aber die gibt es leider nicht jeden Tag. Stattdessen auch mal Gemüse, Fisch oder Schnitzel in aufgeweichter Panade. Je größer die Schüler sind, umso seltener essen sie regelmäßig in der Schule mit.

Natürlich kann es nicht jedem schmecken, irgendjemand isst immer irgendetwas nicht. Die Caterer kochen nicht selten für hunderte Schüler, da darf es nicht zu scharf sein. Zu heiß ist es sowieso eher selten, oft wird das Essen viele Stunden vor dem Austeilen gekocht. Dazu kommt die Gruppendynamik - isst der eine nichts, spielen die anderen auch lieber. Oder gehen zum nächsten Döner-Stand, da gibt es wenigstens Pommes und Cola.



Dabei ist ein gesundes Mittagessen elementar, viele Schüler kommen schon ohne Frühstück zur Schule. Doch, und das ist keine neue Erkenntnis, ein leerer Magen studiert nicht gern, verhindert Konzentration und Lernfähigkeit. Aber süße Riegel, Bonbons und Cola sind kein Frühstück. Und gesund schon gar nicht: Jedes siebte Kind in Deutschland ist übergewichtig. Fehlende Bewegung ist daran ebenso schuld wie falsche Ernährung. Die neuen Anforderungen an das Schulessen sind zwar nicht neu, aber nun verpflichtend - können also besser überprüft und eingefordert werden, von Ämtern wie von Eltern. Weniger Salz, regelmäßig Gemüse und nicht jeden Tag Fleisch - jetzt muss es den Schülern nur noch schmecken.

Das ist die Aufgabe der Großküchen, die neben dem traditionellen Schulessen oft auch modernes Catering mit pfiffigen Ideen anbieten. In jeder Stadt ist die Essens-Kultur breiter geworden - das sollte sich in den Schulen widerspiegeln. Damit es mehr Schülern schmeckt.

