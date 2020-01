Apolda. Noch ist die Ursache des Wassereinbruchs in der Hotel-Tiefgarage in Apolda unaufgeklärt. Zeit fürs Querdenken also.

Kolumne: Cappuccino im Hotelwasser

Apolda denkt weiter über den unerklärlichen Wassereinbruch in der Tiefgarage des Hotels am Schloß nach. – Okay, okay, einige in Apolda tun es.

Etwa der LFC mit Blick auf den Bluesfasching. Dem Vernehmen nach soll es Überlegungen geben, das Motto zu ändern. Irgendwas mit Wasser … Parallel quasi zur jüngsten Anregung an dieser Stelle.

Aber im Ernst: Die Bemühungen, die Ursache zu ermitteln, laufen. So wurde ein Wasseranalytiker befragt, der zum Schluss kam, dass es sich entweder um Schichten- oder Quellwasser handelt. Sonst nix.

Dass das Wasser einen Hauch von Cappuccino haben soll, wurde seitens der oberhalb am Berg sitzenden Wohnungsgesellschaft indes dementiert. – Vornehmlich werde in den Büros schließlich normaler Kaffee getrunken.

Auch die Brauerei kann keinen erhöhten Absatz von Pils vermelden. Zwar bevorrate man Fässer im Hotel, die seien aber dicht.

Gestern hieß es indes, dass ein gut aussehender, muskulöser Apoldaer Handwerker sich der Sache mittels Pumpe in einem Nebenschacht annehmen will, um zu erkunden, ob es denn zwischen Pfützen- und Wasserstand im Schacht einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Das ist wahr. Unwahr hingegen ist, dass er das mittels Schwengelpumpe tun wird, obgleich das optisch reizvoll aussähe.