Konzept für Ferienpark bei Schmiedefeld: Lauter kleine Holzhäuser im Wald

Ein Idyll. Im Thüringer Wald gelegen unweit von Schmiedefeld. Mit Bahnanschluss. Ferienlager bis 1988. Jetzt auf Revitalisierung wartend. Eine Aufgabe, die gar nicht so leicht ist, weil hinsichtlich der Bebauung sowie der Ver- und Entsorgung eine Menge Rahmenbedingungen zu beachten sind. Angenommen hat sich dieser Aufgabe der Masterstudent Julius Tischler, Jahrgang 1988, der sich an der Bauhaus-Uni mit Architektur beschäftigt hat.

Herausgekommen ist unter dem Titel „Landschaftsmöbel“ eine Variante, wie ein Ferienpark heutzutage aussehen könnte: mit kleinen und variabel nutzbaren Häusern aus heimischem Holz, die von heimischen Handwerkern vorgefertigt und ohne große Eingriffe in die Landschaft aufgestellt werden könnten. Häuschen für Paare und Familien, Gemeinschaftsräume zum Kochen, für die Sauna und als Nutzräume für die Kurzzeitcamper, für die einige Stellplätze vorgesehen sind in Tischlers Entwurf.

Zudem soll es ein Gebäude als Informationspunkt geben sowie eine Unterkunft für jene, die den Park leiten. Zusammengestellt aus Modulen, die sich leicht vor Ort verbinden lassen – wie Möbel eben; Landschaftsmöbel. Betreut wurde Tischler von Professor Bernd Rudolf im Bereich Bauformenlehre.

„Ferienpark Schmiedefeld am Rennsteig“ bisher nur Theorie

Die Ferienpark-Siedlung in der Theorie: Julius Tischler hat das Gebiet bei Schmiedefeld für seine „Landschaftsmöbel“ in Betracht gezogen. Foto: Gerlinde Sommer

Der „Ferienpark Schmiedefeld am Rennsteig“ ist Theorie, denn einen konkreten Auftrag für das prinzipiell bebaubare Gelände im Biosphärengebiet gibt es nicht. Tischler aber hat so getan als ob und sich an die Bedingungen für das Gelände gehalten: Flächenversiegelung gilt es dort zu vermeiden, wo immer das möglich ist.

In Tischlers Planung kommen daher Punktfundamente zum Einsatz: Betonfertigteile mit Stahlfuß, höhenverstellbar. „Wenn man nach meiner Vorstellung dort bauen würde, wäre das eine sehr saubere Baustelle mit wenig Emissionen“, macht er deutlich. Zudem ließe sich der Ferienpark, wenn die Module vorgefertigt angeliefert werden, rasch und mit geringer Montageleistung aufbauen.

Um die Eingriffe in die Natur möglichst gering zu halten, könnte sich Tischler vorstellen, dass statt der üblichen Entsorgung Komposttoiletten zum Einsatz kämen und Grauwassernutzung ermöglicht wird. Bei einer ganzjährigen Nutzung der kleinen Häuser kommt aus seiner Sicht eine computergesteuerte Infrarotheizung infrage.

Früher wurden dort Maschinengewehrläufe für das MG 42 und Pistolenkleinteile hergestellt

Das Baumaterial soll aus der Region kommen und in die Landschaft passen. Tiny Houses sind derzeit in aller Munde. Das kleinere Wohnmodul für bis zu vier Personen ist 7,54 Meter lang, 2,96 Meter breit und misst bis zum First 5,1 Meter. Das größere Wohnmodul für bis zu sechs Personen ist 8,67 Meter lang, weist aber die gleiche Breite und Höhe auf.

Dass nur die Länge variiere, das gelte auch für alle weiteren Gebäude, betont der angehende Architekt, der seinen Master mit der Note Eins gemacht hat und mittlerweile als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Entwurf und Tragwerkskonstruktion tätig ist.

Interessant ist auch die Geschichte des Geländes, das der aus der Oberpfalz stammende Architekt in den Blick genommen hatte. Früher wurden dort Maschinengewehrläufe für das MG 42 und Pistolenkleinteile hergestellt. 70 Männer aus Suhl, Neustadt, Schmiedefeld, Schleusinger-Neundorf und Stützerbach fanden in dem versteckt im Wald liegenden Backsteinbau Arbeit, hieß es in einem Bericht der Lokalpresse 2014.

Jahrelang blieb es ruhig um das Gelände

Per Bahn seien einst die Bauteile transportiert und der Gleisanschluss von der Linie zwischen Bahnsteig Rennsteig und Frauenwald abgezweigt worden. Die Arbeiter, die an der Strecke wohnten, erreichten das Werk per Zug, für Angestellte aus Suhl oder Neustadt wurde ein Schichtbus eingesetzt. Nach dem Krieg folgte die Demontage, das Werk wurde gesprengt.

Zu DDR-Zeiten übernahm der Volkseigene Betrieb (VEB) Braunkohlenwerk Regis das Gelände und bebaute es mit einer Ferienanlage. Nach der Wende wurde das Ferienareal nicht mehr genutzt und verfiel zusehends. Jahrelang blieb es ruhig um das Gelände, ehe es vor mehr als einem halben Jahrzehnt so aussah, als würde sich dort ein neuer Ferienpark ansiedeln wollen, trotz aller naturräumlicher Schwierigkeiten.

Allerdings hat sich bis heute nichts getan, wie der ehemalige Schmiedefelder Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung aus eigener Anschauung bestätigte. Der angefragte damalige Investor nahm keine Stellung zu den Perspektiven.

Holzbau soll in Thüringen an Gewicht gewinnen