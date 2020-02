CDU-Krisensitzung bis tief in die Nacht: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hofft, dass auf parlamentarischem Weg eine Lösung für die Krise gefunden wird - und damit ohne Neuwahl.

Erfurt/Berlin. Die CDU-Chefin forderte eine sofortige Neuwahl, als CDU und AfD zusammen den neuen Regierungschef in Thüringen wählten. Nun räumte sie der Landes-CDU noch eine Schonfrist ein.

Kramp-Karrenbauer drängt vorerst nicht auf Neuwahl in Thüringen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gibt der Thüringer CDU nach dem Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl noch etwas Zeit, um auf parlamentarischem Weg und damit ohne Neuwahl aus der Krise zu finden. Sollten die parlamentarischen Möglichkeiten nicht funktionieren, sei eine Neuwahl unausweichlich, machte sie in der Nacht zum Freitag nach fünfstündigen Krisengesprächen in Erfurt deutlich.

Die politische Zukunft von CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring ist offen - nach Angaben aus informierten Kreisen hat er keinen Rückhalt mehr in seiner Landtagsfraktion. Demnach sei geplant, dass es im Mai Wahlen zum Fraktionsvorsitz geben soll, hieß es nach einer Fraktionssitzung in den frühen Morgenstunden am Freitag. Der CDU-Landesvorstand hatte ihm zuvor noch das Vertrauen ausgesprochen.

Kemmerich hatte Rücktritt eingeräumt

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden - dies hatte wegen der maßgeblichen Rolle der AfD ein politisches Beben ausgelöst. Eine parlamentarische Lösung könnte nun darin bestehen, dass Kemmerich seinen Rücktritt erklärt und damit den Weg frei macht für eine erneute Wahl des Ministerpräsidenten vom Landtag. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Kemmerich die Vertrauensfrage stellt. Beides käme der Thüringer CDU entgegen, da sie bei einer Neuwahl des Landtags Verluste befürchtet, während die politischen Ränder, also AfD und Linkspartei, auf Stimmenzuwachs hoffen könnten.

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Das Bild zur Wahl: Björn Höcke, Chef und Rechtsaußen der AfD Thüringen, gratuliert am 5. Februar dem neuen Ministerpräsidenten Thomas L. Kemmerich. Ein Bild, das für viel Kritik sorgen sollte. Foto: Bodo Schackow / dpa Stimmen Sie ab 7 Bewertungen

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Gratulation von Thüringens CDU-Chef Mike Mohring, der ob seines politischen Schlingerkurses zwischen Rechts und Links selbst starker Kritik ausgesetzt ist. Nach heftiger Kritik kündigte Kemmerich nur einen Tag nach der Wahl seinen Rücktritt an. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Der Augenblick, nachdem das Ergebnis der Wahl zum Ministerpräsidenten feststand. Foto: Martin Schutt / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Der Moment der Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl von Thomas L. Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten. Amtsvorgänger Bodo Ramelow und Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Henning Wellsow. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Den Blumenstrauß hatte Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow Kemmerich zuvor vor die Füße geworfen. Foto: Michael Reichel / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich sitzt auch im Erfurter Stadtrat - und war 2014 - als Rot-Weiß Erfurt noch in der 3. Liga spielte, im Steigerwaldstadion, mit dem damaligen RWE-Präsidenten Rolf Rombach (von links), Wolfgang Kubicki (FDP), Tom Bertram (Stadionsprecher). Bei der Oberbürgermeisterwahl in Erfurt im April 2012 holte er 2,6 Prozent, die wenigsten Stimmen aller sieben Kandidaten. Foto: Sascha Fromm / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Vor seinem Amt als Ministerpräsident war er zuvor schon lange Präsident des Erfurter GEC, dem Dachverband der 13 Erfurter Karnevalsvereine. Mit wichtigen Aufgaben: Foto: Andreas Abendroth Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Zur Prinzessinnentaufe war er regelmäßig als Thomas, der Täufer zugegen. Die erste Taufe fand einst im Bierbottich in der Braugold-Brauerei statt. 2019 wurde sie im Porsche-Zentrum fortgesetzt. Für einen guten Zweck versteigerte Prinzessin Jule I. ihr Gewand. Gemeinsam mit Gina I. taufte Kemmerich die beiden Hoheiten mit Sekt und Wasser. Foto: Marco Schmidt Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Trotz jahrelanger Erfahrung in Sachen Prinzessinnentaufe ging 2018 dann auch einmal etwas Sekt neben die Wanne. Für Ricarda I. kein Problem. Foto: Marco Schmidt / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Und wieder geschafft! Foto: Holger John / VIADATA Pressefotos Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Täufer Kemmerich bei der obligatorischen Hilfe für Alexandra I. 2015. Foto: Holger John / VIADATA Pressefotos Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Und noch einmal: 2012 in der Braugold-Brauerei mit den Prinzessinen Tanja I. (links) und Jennifer I. Foto: MARCUS SCHEIDEL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Senator Kemmerich 2011 mit Ihrer Exzellenz, der GEC-Karnevalsprinzessin Silke IV. in der - na Sie wissen schon. Foto: Kramer Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich bei seiner hoheitlichen Aufgabe: Der Prinzessinentaufe 2010 mit Regina III. Foto: Martin Moll / TLZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Bei der Aufzeichnung zur Karnevalssendung des MDR 2013 in der Messehalle Erfurt ganz in Familie. Foto: ta / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Karneval im Landtag. Da darf Kemmerich nicht fehlen als GEC-Präsident: Hier 2012 mit dem Motto "1001 Nacht - Die langen Nächte im Landtag" mit Heiko Gentzel (SPD) beim Einmarsch. Foto: Marco Kneise / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Zum Wahlkampf schaut auch einmal die Bundesprominenz vorbei: 2013 kamen Uwe Barth (Fraktionsvorsitzender) und Rainer Brüderle (Vorsitzender Bundestagsfraktion) vorbei. Foto: Sascha Fromm / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Zur Bundestagswahl-Wahlparty der FDP 2017. Der Thüringer Spitzenkandidat Kemmerich feiert die erste Prognose von zehn Prozent. Von 2017 bis 2019 saß er im Bundestag. Foto: Frank Karmeyer / TLZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich (rechts) in Altenroth in Ostthüringen im Gespräch mit CDU-Landeschef Mike Mohring zum möglichen Neubau der Brücke zur Linkenmühle. Foto: Jens Voigt Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Man muss auch mal Nein sagen können: Kemmerich 2019 als Gegner des geplanten Petersberg-Aufstiegs in Erfurt. Foto: Marco Schmidt / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Was Politiker so tun: Kemmerich besucht als Bundestagsabgeordneter das Unternehmen Bayer in Weimar. Foto: Sibylle Göbel / TLZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Basketball-Fan Kemmerich im November 2011 legt am Rande des Spieltags der Oettinger Rockets selbst Hand an. Foto: Sascha Fromm / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Und wieder beim Basketball: 2019 beim Spiel der Oettinger Rockets gegen die Dresden Titans. Kemmerich ist verheiratet und hat sechs Kinder. Foto: Sascha Fromm / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Hoffen und Bangen galt es bei der Landtagswahl im Oktober 2019 bis zuletzt... Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident ... Am Ende rutschte die FDP bei den Wahlen ganz knapp in den Landtag. Mit genau 73 Stimmen, wie später höchstamtlich festgestellt wurde. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Darauf erst einmal ein Bier! Seit 2015 ist Kemmerich Vorsitzender der FDP Thüringen, seit 2019 Chef der FDP-Fraktion. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Nach der Landtagswahl im Oktober 2019 sondierte Kemmerich auch noch Monate später - hier Mitte Januar 2020 - mit Bodo Ramelow (Die Linke, von links), Mike Mohring (CDU) und Wolfgang Tiefensee (SPD). Foto: Martin Schutt / dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Nach der Thüringer Landtagswahl 2019 im ZDF-Interview der Spitzenkandidaten mit Bodo Ramelow (Linke), Mike Mohring (CDU) und Björn Höcke (AfD). Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Als Vorstandsvorsitzender der Friseur Masson AG und FDP-Landtagsabgeordneter war Kemmerich beim ARD-Talk "Günther Jauch" zu Gast. Er diskutierte 2012 etwa mit der damaligen Arbeitsministerin von der Leyen und Oskar Lafontaine. Seit Dezember 2017 ist auch Thomas Kemmerich einer von zwei Gesellschaftern der Uhrenwerk Weimar GmbH. Foto: Red Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident 2011 wurde im Erfurter Zoo eine neue Gepardenanlage eingeweiht. Das ließ sich Kemmerich nicht entgehen. Foto: Marco Kneise / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich 2007 vor einem Streitgespräch mit dem DGB-Gewerkschafter Steffen Lemme. Damals als Vertreter des Landesinnungsverbandes der Friseure. Nach dem Ende der DDR kam Kemmerich nach Erfurt und hatte sich dort als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Foto: Sascha Fromm / TA Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Nach einem bundesweiten Proteststurm wegen der maßgeblichen Rolle der AfD hatte Kemmerich am Donnerstag die Bereitschaft erklärt, seinen Posten wieder zu räumen. „Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker nach einem Krisentreffen mit FDP-Chef Christian Lindner, der extra nach Erfurt gereist war. Spitzenvertreter von Linkspartei, SPD und Grünen in Thüringen forderten Kemmerich auf, bis Sonntag seinen Rücktritt zu erklären. Der FDP-Mann hat bisher keinen klaren Fahrplan genannt.

Nach der Wahl Kemmerichs mit AfD-Stimmen steht auch Lindner parteiintern massiv unter Druck. Er kündigte an, an diesem Freitag bei einer Sondersitzung des Bundesvorstandes die Vertrauensfrage zu stellen. Kemmerich sagte auf die Frage, ob er zu seiner Erklärung gezwungen worden sei: „Gezwungen hat uns niemand.“ Lindner hatte aber deutlich gemacht, dass er nicht Bundesvorsitzender bleiben könne, wenn eine Parteigliederung in Abhängigkeit zur AfD stehe.

Mohring will Neuwahl des Landtags unbedingt vermeiden

Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Mohring wollte eine Neuwahl des Landtags unbedingt vermeiden. Der amtierende Ministerpräsident könne die Vertrauensfrage im Landtag stellen und die Wahl eines Nachfolgers ermöglichen, schrieb er auf Twitter. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow steht weiter als Kandidat zur Verfügung, wie der Vize-Chef der Thüringer Linken, Steffen Dittes, sagte.

Am Donnerstagvormittag hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Wahl Kemmerichs mit Hilfe von Stimmen der CDU und der AfD „unverzeihlich“ genannt und verlangt, das Ergebnis dieses Vorgangs müsse korrigiert werden. „Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat“, sagte Merkel während einer Südafrika-Reise.

Eine Auflösung des Parlaments ist indessen gar nicht so leicht möglich. Nach der Landesverfassung muss eine Abstimmung über Neuwahlen von mindestens einem Drittel der Abgeordneten beantragt werden - in Thüringen wären das 30. Die FDP-Fraktion hat aber nur fünf Abgeordnete im Thüringer Landtag. Um eine Neuwahl tatsächlich zu beschließen, wären sogar die Stimmen von zwei Dritteln der Abgeordneten nötig. Kemmerich machte deutlich, sollte dies nicht gelingen, würde er die Vertrauensfrage im Landtag stellen.

Lindner stellt Vertrauensfrage im FDP-Vorstand

Spannend wird sein, wie Kramp-Karrenbauer mit ihrem Erfurter Gesprächsergebnis am Freitag beim CDU-Präsidium in Berlin ankommt. Das hatte auf ihre Initiative hin eine sofortige Neuwahl empfohlen. Lindner stellt seinerseits am Freitag die Vertrauensfrage im FDP-Vorstand. Die Wahl Kemmerichs war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt verhalf.

Linken-Chef Bernd Riexinger sieht sogar die politische Zukunft Kramp-Karrenbauers auf dem Spiel. „Je länger die CDU hier rumeiert, desto wahrscheinlicher wird es, dass Kramp-Karrenbauer das nicht überlebt“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Das war ein Tabubruch. Und die Bundesführung hatte nicht die Autorität, das zu unterbinden.“

Die Bundesvorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale, Ria Schröder, ließ offen, ob sie Lindner bei seiner Vertrauensfrage unterstützen wird. „Es ist zu klären, ob Fehler gemacht worden sind, die hätten vermieden werden müssen“, sagte sie dem „Mannheimer Morgen“ (Freitag). „Und da werde ich bei der Sitzung einige Frage stellen und dann anhand der Antworten entscheiden.“ Die bayerischen Liberalen stärkten ihrem Parteichef den Rücken: „Er hat mein Vertrauen“, sagte Landeschef Daniel Föst der „Augsburger Allgemeinen» (Freitag). Parteivize Katja Suding sagte dem Nachrichtenportal „Watson“, es sei wichtig gewesen, dass Lindner Kemmerich „zum Rücktritt bewegen konnte“. „Das war wichtig als Signal dafür, dass die FDP nichts mit der AfD zu tun hat.“

Die Wahl Kemmerichs belastet auch die große Koalition in Berlin. „Es gibt eine Menge Fragen, die beantwortet werden müssen, um das Vertrauensverhältnis zu klären“, sagten die Parteichefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit wüssten sie nicht, „woran wir sind mit der CDU“. Um das zu klären, hat die SPD für Samstag einen Koalitionsausschuss durchgesetzt.

Merkel wollte sich in Südafrika nicht zu der Frage äußern, ob die Vorgänge in Thüringen auch dazu führen könnten, dass die große Koalition in Berlin scheitert. Die SPD-Chefs wiesen den Vorwurf zurück, die Sozialdemokraten könnten die Gelegenheit ausnutzen, um die Koalition platzen zu lassen. „Wir taktieren hier nicht“, betonte Esken. „Wir müssen Verantwortung dafür übernehmen, diesen Dammbruch aufzuhalten, der dramatische Folgen haben kann, auch für andere Bundesländer.“

