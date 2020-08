Kreis Gotha: Einhaltung der Maskenpflicht wird kontrolliert

Ein Mund-Nasen-Schutz hängt an einem Einkaufswagen. Einige Leute werden nachlässig und tragen den Schutz nicht.

In den vergangenen Wochen haben Mitarbeiter aus dem Vollzugsdienst des Gothaer Landratsamtes verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Einkaufsmärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. Am Freitag wurde das Ergebnis durch die Kreisverwaltung vorgestellt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.