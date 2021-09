12.000 Euro für das Kinderhospiz

Erfurt. Fleißig gespendet wurde bei den Picknick- und Stadionkonzerten 2021 von Funke-Medien Thüringen.

Spenden in Höhe von fast 12.000 Euro sind zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-Dietharz im Rahmen der Picknick- und Stadionkonzerte von Funke-Medien Thüringen in diesem Sommer zusammengekommen.

Während der insgesamt 19 Konzerte im Thüringer Zoopark und im Erfurter Steigerwaldstadion ergaben das Geld vor allem bei der Rückgabe von Pfandbechern und der Verkauf kleiner Merchandise-Artikel genau 11.623 Euro, das nun zur Unterstützung des zum Großteil auf Spenden angewiesenen Kinderhospizes dienen soll.

„Wir freuen uns, dass so viele Menschen an den musikalischen Sommerabenden in Zoo und Stadion nicht nur an eine gute Zeit, sondern auch an die Hilfe für Familien todkranker Kinder gedacht haben“, so Marcus Köhler von der Trägergesellschaft Kinderhospiz Mitteldeutschland. „Es fühlt sich gut an, ein im vergangenen Jahr begonnenes gemeinsames Projekt auch 2021 weiterführen zu können. Dass ein so beachtliches Spendenergebnis zusammenkommt, damit hätten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet“, so Wieland Kniffka, Abteilungsleiter Messen und Events bei Funke-Medien Thüringen.

Ein Teil der Spenden kam zudem von Catering-Mitarbeitern der Firma CCS, die ihr Trinkgeld für den guten Zweck gaben. Beide Unternehmen, CCS und Funke-Medien Thüringen, sind bereits seit vielen Jahren Partner des Kinderhospiz Mitteldeutschland. Die Zusammenarbeit für den guten Zweck soll fortgesetzt werden.

