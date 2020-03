Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

30 Sorten Kamelien in der Orangerie

Die traditionelle Kamelienschau im Langen Haus der Orangerie am Schloss Belvedere hat begonnen: Rund 30 Sorten der aus Ostasien stammenden Zierpflanzen zeigt die Klassik-Stiftung bis zum 22. März. Mitte des 18. Jahrhunderts brachten Händler die Kamelie nach Europa, wo sie schnell zur Modeblume wurde. Begleitend zur Pflanzenpracht gibt es Kunst zu bestaunen: Skulpturen von Gerd Kanz. Der Unterfranke war mit seinen Werken auch schon in Galerien in New York und Amsterdam vertreten. Die Arbeiten des 53-Jährigen sind in Belvedere bis 13. April zu sehen.